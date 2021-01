Mailis Reps: uueks peaministriks saab Kaja Kallas

Keskerakonna aseesimees ja koalitsiooniläbirääkimiste delegatsiooni juht Mailis Reps ütles "Terevisoonis", et kolmapäeva südaööks sai selgeks, et uueks peaministriks saab Kaja Kallas ning et esialgu jäetakse Keskerakonna ja Reformierakonna uues valitsuses mõlema jaoks tundlikud teemad kõrvale.

Reps rääkis taaskord, et Keskerakonna soov oli teha valitsus kolme osapoolega ehk kuhu kuuluks lisaks Reformierakonnale ja Keskerakonnale ka Isamaa.

"Reformierakond andis meile 14 tundi otsustada. See [Isamaa kaasamine] oli reaalselt laual. Aga lõpuks see variant ei töötanud," viitas ta Reformierakonna vastuseisule.

Reps tunnistas, et senised koalitsioonipartnerid soovisid Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsiooni jätkamist.

"Eile hommikul ärkasid koalitsioonipartnerid uudise peale, et peaminister on öösel tagasi astunud. Partnerid soovisid, et vahetaksime peaministrit ja läheksime edasi. Aga sisekaemuse pärast loobusime," sõnas Reps.

Ta tunnistas, et Keskerakonna manööver oli mõeldud selleks, et koalitsioon muutuks.

"EKRE turbulentne käitumine oli see ajend, miks Keskerakonna liikmed väikeste eranditega leidsid, et EKRE-st loobuda oli lihtne. Aga meil oli emotsionaalselt väga raske hea koostöö Isamaaga maha jätta."

Kui Keskerakond võttis pärast 14 tundi omavahelist arutelu vastu Reformierakonna ettepaneku teha vaid kahekesi uus võimuliit, oli Repsi sõnul ka sellega selge, et uueks peaministriks saab Kaja Kallas.

Ta selgitas, et uus võimuliit ja koalitsioonilepe üritatakse teha võimalikult ruttu, arvestades riigi keerulist olukorda ennekõike pandeemia tõttu. See tähendab Repsi sõnul, et koalitsioon tehakse pariteetsetel alustel, kuid mõlema jaoks tundlikel teemadel kohe lõplike sõnastuste ja kokkulepeteni jõuda ei püüta.

"Tundlikud teemad arutatakse aja jooksul läbi," sõnas Reps, kuid ei täpsustanud, mis need on. Näiteks on varasemast Reformierakond nõudnud väga selgelt eestikeelsele haridusele üleminekut, mida aga Keskerakond on sama selgelt välistanud.