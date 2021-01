Riigikogu kodu- ja töökorra seadus ütleb, et riigikogu esimehe ja aseesimeeste korraline valimine toimub riigikogu täiskogu töönädala viimasel istungil enne ühe aasta möödumist riigikogu esimehe ja aseesimeeste eelmisest korralisest valimisest.

Riigikogu esimees on praegu Henn Põlluaas (EKRE), ta valiti sellele kohale viimati kolmapäeval, 25. märtsil 2020. Mis tähendab, et uuesti hakkab riigikogu juhatust valima 22. märtsiga algaval nädalal. Väga suure tõenäosusega on valimiste päev uuesti kolmapäev, mis käesoleva aasta kalendris on 24. märts.

Uus loodav võimuliit ei saa riigikogu esimehe valimisi ka mingi trikiga varasemaks tuua, sest selleks peaks Põlluaas ise vabatahtlikult tagasi astuma. Kaks ülejäänud võimalust, et tema riigikogu liikmelisus ootamatult lõpeb või et ta saab valitsuse liikmeks, pole ka usutavad.

Henn Põlluaas kinnitaski ERR-ile, et tema kavatseb riigikogu juhatuse esimehena jätkata kuni märtsis toimuvate korraliste valimisteni.

"Loomulikult. Riigikogu juhatus valitakse igal aastal ja mina kavatsen olla nii kaua ametis. Ma olen enda arvates oma tööga hästi hakkama saanud ja mind on valinud ametisse riigikogu. Ma ei näe põhjust tagasi astuda sellepärast, et konservatiivne koalitsioon on asendatud korruptiivse koalitsiooniga," lausus Põlluaas.

Kelle kandidatuuri Keskerakonna ja Reformierakonna loodav võimuliit riigikogu esimehe kohale esitab, pole veel teada. On spekuleeritud, et selleks võib saada peaministriametist tagasi astunud ja riigikogusse siirduv Jüri Ratas. See töö poleks talle ka täiesti uus, sest Ratas on olnud varem riigikogu aseesimehe ametis.

Jüri Ratas ütles ERR-ile, et kuivõrd riigikogu juhatuse valimised on alles märtsi lõpus, siis ei ole tema võimalikku kandideerimist veel erakonnas arutatud ning seega ei saa ta ka praegu öelda, kas ta kandideerib sellele ametikohale või mitte.

Riigikogu juhatuse volitused kestavad ühe aasta. Riigikogu liikmed valivad enda hulgast uue juhatuse igal kevadel. Riigikogu juhatusse kuuluvad praegu esimees Henn Põlluaas (EKRE), esimene aseesimees Helir-Valdor Seeder (Isamaa) ja teine aseesimees Siim Kallas (Reformierakond).