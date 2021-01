Ööl, mil Keskerakonna juhatus arutas Reformierakonna tehtud ettepanekut koalitsiooni moodustamiseks, polnud ühtki erakonna juhatuse liiget, kes oleks arvanud, et uue valitsusliidu moodustamise nimel peaministri kohast loobumine on hea mõte, ütles Kuku raadios Mailis Reps.

Lisaks peaministri koha kaotusele mõjus Repsi sõnu rusuvalt ka koostööst loobumine Isamaaga, keda ei soovinud uues koalitsioonis näha Reformierakond.

"Isamaa (koalitsiooni kaasamise idee) peamine loogika oli see, et meil tekkis Isamaaga 2016. aastal erakonnal väga töötav koalitsioon. Seda ei tahetud muuta. See on olnud koalitsiooni moodustamise juures kõige keerulisem etapp. Reformierakond ei näinud ühtegi arusaadavat põhjust, miks peaks olema kolmas partner. Meil oli väga suur kahtlus, ja põhjus oli, kuidas saame teha nii, et Isamaa, kes on olnud väga hea partner, jääb maha," rääkis Reps Kuku raadio saates "Nädala tegija".

Teise koalitsioonipartneri, EKRE, kohta märkis Reps, et nendega võimuliidu moodustamise suhtes tekkisid kahtlused juba koalitsiooniläbirääkimistel 2019. aasta kevadel. Repsi sõnul nähti juba toona EKRE-s "konservatiivsussügavust" ja viiteid süvariigile. "Soov ühiskonda totaalselt ümber kujundada sai üsna pea selgeks," ütles Reps ja lisas, et keskerakondlaste jaoks meenutas see kõik liiga palju Ungari mudelit.

Repsi sõnul muutus probleemiks iga paari nädala tagant EKRE poolt põhjustatud skandaalike, mis üksikuna ei olnud nii suured, et koalitsiooni lagunemist põhjustada, kuid kõik need koos said lõpuks siiski võimuliidule saatuslikuks. "Kas oleks ka järgmise kaks aastat vastu peetud, ei oska nüüd tagantjärele hinnata," lausus Reps.

Repsi sõnul polnud käesolevaks nädalaks ei Keskerakonna juhatuses ega fraktsioonis alles väga palju inimesi, kes oleks leidnud, et peale Ratase tagasiastumist peaks hakkama olemasolevat koalitsiooni lappima.