Stoicescu: Põhja-Korea raketiesitlus oli omamoodi sõnum Bidenile

Stoicescu rääkis "Ringvaates", et suurejooneline sõjaväeparaad ei olnud midagi enneolematut, sest sellised paraadid toimuvad seal riigis aeg-ajalt ikka. Paraadil on aga oma sõnum.

"Viimati oli see oktoobris, nüüd siis jälle seoses partei kongressiga. Viie päeva pärast astub ametisse USA uus president Joe Biden, nii et see on omamoodi sõnum temale," rääkis Stoicescu.

"Sellised paraadid on muidugi mõeldud sisetarbimiseks, selleks, et režiimi kindlustada ja rahvast mobiliseerida režiimi ümber ja kindlustada liidri kui pooljumala staatust, aga ka, et anda strateegilisi sõnumeid välismaailmale, eriti Lõuna-Koreale ja USA-le," lisas ta.

Stoicescu märkis, et Kimile ei meeldi Bideni võit presidendivalimistel. "Bideni suhtumine nii Kimi kui ka Põhja-Korea küsimusse saab olema hoopis teine. Donald Trumpi huvitas sõu, põhirõhk ei olnud sellel, et reaalselt survestada Põhja-Koread ja pakkuda mingeid lahendusi, muidu seda oleks olnud," ütles teadur.

Stoicescu rõhutas, et paraadil tutvustatud väidetav allveelaevalt lastav ballistiline rakett on alles arendusfaasis ning ka sellist allveelaeva, millelt seda raketti tulistada, riigil veel pole.

Stoicescu hinnangul on Põhja-Korea sõjalised ambitsioonid hullumeelsus, sest tegelikult on riik väga vaene ning seda raha saaks kasutada hoopis näiteks majandusolukorra parandamiseks.