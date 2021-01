Teadur: Laschetil on välispoliitikas mõtlemapanev pagas

Donald Trumpiga võrreldud Friedrich Merzi võit oleks viinud partei enne valimisi sisemise killustumiseni. Eelkõige just soov seda katastroofi ära hoida tõi võidu Laschetile.

"Ta pigem ühendab parteid, kuivõrd Merz lõhestab," märkis rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu.

"Ma kuulen tihti, et tuleb polariseeruda. Minu vastus on, et ei, me ei tohi seda teha. Polariseerumine on lihtne, sellega saavad kõik hakkama. Retsept on lihtne: võtke mürki ja levitage seda digitaalselt. Peame rääkima otsekoheselt, kuid mitte polariseeruma. Peame integreeruma, hoidma ühiskonda koos, viima erinevad inimesed kokku. See on raske töö ja inimene peab kuulama. Ja mõnikord peab kuulma ka seda, mis meile tingimata ei meeldi. Ja mõnikord tuleb rääkida inimestega, kes meeldida ei pruugi. Kuid lõpuks peame otsima kompromisse ja lahendusi, mida inimesed meilt ootavad," kõneles Laschet.

Süddeutsche Zeitungi ajakirjaniku Stefan Korneliuse hinnangul hoiab Laschet CDU juhina Angela Merkeli joont.

"Ta on tsentrist, liberaalsete vaadetega isik, ta astuks paljuski Angela Merkeli jälgi mööda, kes on pööranud partei tsentrismi, tema hoiaks CDU sellel joonel. Välispoliitilistes küsimustes ei ole Laschet eriti tuntud," selgitas ta.

2015. aastal toetas Laschet Merkelit rändekriisis, kui viimane pagulastele piirid avas. Samas on ta toetanud ka Süüria presidenti Bashar al-Assadit.

"Tal on selline mõtlemapanev pagas välispoliitikas. Ta tõepoolest olevat öelnud, et ei tasu liiga palju pressida Bashar al-Assadit, üritada teda maha võtta, mis tekitas lausa hämmingut Euroopas ja Ühendriikides. Samas on ta ka pigem venemeelne ja ka hiinameelne, mis tähendaks seda, et tema valimine oleks hea uudis Saksamaa töösturitele ja suurkorporatsioonidele, eksportijatele, kes asetaks majandushuve esile võrreldes julgeoleku ja poliitiliste huvidega. /.../ Sellisel juhul me võime näha muutusi võrreldes Merkeli joonega, see, mis puudutab Huaweid ja 5G-d, samuti Nord Sream 2 suhtes. Ma arvan, et üpriski märgiline saab olema, kuidas Lachet reageerib Navalnõi saagale, sest ta ju tuli tagasi Venemaale justnimelt Saksamaalt," rääkis Stoicescu.

Lascheti roll CDU juhi postil ei tähenda aga veel sugugi, et temast ka kantsler saab. Ta võib olla ajutine valik olukorras, kus sõsarpartei CSU liidril Markus Söderil on temast poole kõrgem reiting. Söder jääb oma vaadetelt kõvemat kätt nõudva Merzi ja Lascheti vahele. Lähinädalatel ja kuudel on temalt oodata karmi konkurentsi Laschetile.

"Aga muidugi, palju õnne siis ka Armin Laschetile. Mul on väga hea meel. Ma arvan, et see oli väga põnev partei parteikongress, see oli väga aus võistlus," ütles Söder.

Söderi takistuseks võib aga saada see, et ta ei ole pärit CDU-st endast.

"CDU ei ole eriti huvitatud sellest, et sõsarpartei liider juhiks riiki. Nad tahavad ise olla esimene valik, olla ise tipus," sõnas Süddeutsche Zeitungi ajakirjanik Stefan Kornelius.

"CDU on väga erilises olukorras, vaid üheksa kuud, isegi mitte üheksa kuud enne föderaalvalimisi, mil valitakse Angela Merkeli järeltulija, ei ole ikka veel selget kandidaati. Ja esimest korda Saksamaa ajaloos, sellise lühikese aja jooksul enne valimisi, ei tea suurim partei, kes sellele kohale kandideerib," lisas Kornelius.

CDU reiting on täna kõrge ning Korneliuse hinnangul võib partei tahta jätta kandidaadi nimetamise võimalikult hiliseks.

"Arvatakse, et kohe kui valijad mõistavad, et Merkel lahkub, et tema ei ole see, kelle poolt hääletatakse, lahkub suur hulk valijatest teiste parteide juurde. See on hirm ja ootus ja see on põhjus, miks CDU tahab kantsleri kandidaadi isiku üle otsustada võimalikult hilja - et hoida veel Merkeli hoogu," selgitas ta.