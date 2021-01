EUobserver: Frontex kulutas pidulikule lõunasöögile 94 000 eurot

Pidusöök oli Euroopa piiri- ja rannikubüroo 2015. aasta kokkutuleku finaal, mis Frontexi sõnul andis Euroopa riikide piirivalvuritele võimaluse jagada kogemusi ja parimaid tavasid.

Euroopa Liidu maksumaksjale läks Frontexi 2015. aastal korraldatud üritus kokku maksma 360 000 eurot. Kulude sees on konverentsiruumide üürimine (91 818 eurot) ja osalejate kulude hüvitamine (56 118 eurot). Suurim arve kulus aga pidulikule õhtusöögile - 94 000 eurot.

Frontexi üritusel osalevad Euroopa riiklikud piirivalveasutused ja poliitikaeksperdid, 2015. aastal osales üritusel umbes 800 külalist. Pole selge, kui palju inimesi osales peosöömingul.

Euobserveri käsutuses olevad dokumendid näitavad, et Frontexi iga-aastase tähistamisega seotud kulud on aastatega veelgi kasvanud.

2018. aastal maksid Euroopa maksumaksjad Frontexi ürituse eest juba 580 000 eurot, üritus toimus Poola lõunarannikul asuvas mereäärses kuurortlinnas Sopotis.

"Pärast ametlikku konverentsi olid osalejad tunnistajaks suurejoonelisele mereõppusele, mille viis läbi Poola piirivalve," teatas Frontex oma 2018. aasta raportis.

Kuna Frontex jagas oma kulude ülevaadet ainult piiratud määral, pole selge, kas agentuur korraldab igal aastal ekstravagantseid õhtusööke. Kõige täpsem raport esitati 2015. aasta kohta ja kulude üksikasjad vähenesid iga järgneva aasta kohta.

2019. aasta Frontexi avaldatud ürituse tagasiside uuringus hindasid enamik peol osalenutest toitu ja õhtusööki suurepäraseks. 2019. aasta Frontexi pidustused peeti Ukraina lähedal Poola külas Arlamowis.

Frontex on üks kõige paremini rahastatud Euroopa Liidu agentuure, 2005. aastal oli selle eelarve kuus miljonit eurot, eelmine aasta peaaegu 500 miljonit eurot.

Frontexi eelarve peaks veelgi kasvama, järgmises Euroopa Liidu kuueaastases eelarves on agentuurile ette nähtud umbes 11 miljardit eurot.

"Frontex on kohustatud oma eelarvet täitma vastutustundlikult," ütles Frontexi pressiesindaja.

Kui EUobserver esitas taotluse näha Frontexi korraldatud ürituse kulude dokumente, tuli sellega kaasa hoiatus.

"Tuletame meelde, et dokumentide autoriõigused kuuluvad Frontexile ja neid ei tohi ilma agentuuri loata teha kättesaadavaks kolmandatele isikutele," teatas Frontex.

"Sellised ähvardused ei oma mitte mingit mõtet. See on avalik raha, kuidas nad saavad seda autoriõigusega kaitsta? Ma ei usu, et autoriõiguse argument võiks takistada sisulist kontrolli nende tegevuse kohta," ütles Suurbritannias asuva kodanikuvabaduste organisatsiooni Statewatch töötaja Chris Jones

Frontexi pidustustel toimuvad riigipiirivalvurite vahelised laskevõistlused ja salakaubavedajate avastamise õppused, samuti jagatakse parimaid tööfotosid ja korraldatakse jalgpalli- ja võrkpalliturniire.