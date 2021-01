Rootsi siseminister: hauarahu seaduse muudatus lubab vaid uuringuid

Rootsi siseminister Mikael Damberg ütles rahvusringhäälingule, et kavandatav seadusemuudatus muudab Estonia hauarahu kitsalt, lubades üksnes võimudel soovitud uuringute tegemist. Damberg kinnitab, et Rootsi võimudel on tahe laevahukku täiendavalt uurida olemas.

Eestis ja Rootsis inimesed ootavad laevakatastroofi uut uurimist. Ma saan aru, et Rootsi püüab muuta seadust sel moel, et hauarahu oleks kaitstud ja et samal ajal oleks võimalik vrakile sukelduda, kuidas see seadusemuudatus hakkab välja nägema?

Me esitame peagi ettepaneku muuta Rootsi seadust nii et võimudel oleks võimalik teha soovitud uuringuid. Ma arvan, et me esitame sellise ettepaneku lähiajal.

Mis on selle muutuse sisu, kui te samal ajal püüate säilitada hauarahu ja lubada sukeldumisi? Kas see on ajutine ja teatud tingimustega või kuidas see välja näeb?

Me esitame ettepaneku peagi ja ma ei saa veel seda eelnevalt kommenteerida, aga ma arvan, et see on muutus, mis teeb võimalikuks sellised uuringud. Ma arvan, et see on püsiv seadusemuudatus, aga väga kitsas muutus, mis ei luba sukeldumisi üldiselt, vaid üksnes võimudel oma töö tegemiseks.

Kas teil on juba mingi ettekujutus, kui palju need uuringud maksma lähevad? Ma lugesin Rootsi meediast ligikaudu viiest miljonist eurost.

Rootsi ametiasutused on esitanud oma arvutused ja me vaatame neid, aga me räägime ka Eesti ja Soomega, et näha, mis on tegelik kulu ja kuidas seda riikide vahel jagada. Me ei ole detailidesse veel süvenenud, aga ma olen üsna kindel, et Rootsi saab muuta oma seadust enne suve nii et Estoniat oleks võimalik uurida.

Kas see viis miljonit eurot, mille kohta ma lugesin on korrektne summa, mida Rootsi võimud on välja pakkunud ja kas see on kõik kokku või üksnes Rootsi osa?

See on meie asutuste hinnang, aga me peame seda veel vaatama ja me peame vaatama, milliseid kulusid iga riik kannab. Ma ei läheks enne detailidesse kui me oleme tõepoolest arve uurinud.

Aga see viis miljonit oli kogumaksumus, mida nad silmas on pidanud?

Jah.

Ma rääkisin ka mõnede hukkunute lähedaste ja peredega ja nad ütlesid, et nad soovivad, et see uurimine oleks erapooletu, iseseisev ja läbipaistev. Kas seda hakkab juhtima eriline komisjon või kuidas seda korraldada, milline on teie vaade?

Ma arvan, et on väga oluline, et kõik selliste õnnetuste ja katastroofide uurimised oleksid tõepoolest iseseisvad. Sellepärast kehtib selle kohta rahvusvaheline regulatsioon. See peab olema püsiv uurimisasutus, mis selliseid uuringuid teeb. Mul on täielik usaldus Eesti juhtrolli, sest Eesti on selles asjas lipuriik. Nemad juhivad seda uurimist koos Rootsi ja Soome ühiste pingutustega ja võib-olla ka koos teiste rahvusvaheliste partneritega.

Mõned sugulased ja ajakirjanikud, kellega ma rääkisin, ütlevad, et Rootsi valitsus ei ole ülemäära entusiastlik asja uurimises ja võib-olla isegi püüab seda pidurdada. Mida te selle kohta ütleksite, kas teil on olemas tahe tõde leida?

Ma arvan, et me oleme juba näidanud, et nad eksivad. Rootsi peaminister ütles algusest peale, et me oleme valmis võtma vastu vajalikud otsused, et teha vajalikke uuringuid. Nüüd on uurimisasutused tulnud meie juurde ja palunud seadust muuta. Ma olen otsustanud esitada seadusemuudatused, mis teevad uurimise võimalikuks, nii et reaalsus näitab, et see on vale.

Ja need seadusemuudatused jõustuvad lähikuudel ja suvel saab uurimisega alustada?

Me teeme ettepaneku lähiajal, märtsis läheb see parlamenti ja siis peavad nemad tegema oma tööd ja otsuse langetama.