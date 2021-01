EL lubab juuniks vaktsineerida 70 protsenti täiskasvanud elanikest

Eesmärk pandi paika kõigi EL-i volinike kohtumisel.

Euroopa Liidus alustati vaktsineerimisega kolme nädala eest ja praeguse seisuga on heakskiidu saanud BioNTechi-Pfizeri ja Moderna vaktsiinid. Varsti oodatakse luba ka teistele vaktsiinidele.

Vaktsineerimise tempolt on EL jäänud alla USA-le, Suurbritanniale, Iisraelile ja Araabia Ühendemiraatidele, kirjutas AFP.

Tervisevoliniku Stella Kyriakidese sõnul on tänu EL-i ühisostu strateegiale juba praegu piisavalt vaktsiinidoose 80 protsendile bloki elanikele. Ta möönis samas, et "vaktsineerimist tuleb kiirendada".

Schinas märkis: "Me teeme ka ettepaneku, et suveks, sel aastal, peaksid liikmesriigid olema vaktsineerinud vähemalt 70 protsenti täiskasvanud elanikkonnast." Ta ütles, et see tähendab enne 1. juunit, mil Euroopas algab suvi.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles avalduses, et eesmärk 70 protsenti järgmise nelja kuu jooksul võib olla "pöördepunkt meie võitluses viiruse vastu".

Kyriakides ütles, et Euroopa Komisjon arutab aktiivselt Euroopa valitsustega "vaktsineerimistunnistuse" küsimust eesmärgiga, et seda tunnustataks üle kogu ühenduse.

See on üks mitmest vaktsiinide ja vaktsineerimisega seotud teemadest, mida EL-i liidrid neljapäeval videokonverentsil arutavad, ütles ta.

Balti liidrid kutsusid EL-i leppima kokku vaktsineerimistähtaegades

Eesti, Läti ja Leedu liidrid kutsusid Euroopa Liidu institutsioonide juhte leppima eelseisval EL-i liidrite kohtumisel kokku ühenduse kodanike kollektiivse immuunsuse saavutamise eesmärkides ja tähtaegades.

Eesti peaminister Jüri Ratas, Läti valitsusjuht Krišjanis Karinš ja Leedu president Gitanas Nauseda kutsusid EL-i liidreid astuma koheselt samme tagamaks vaktsineerimisprotsessi kiirus ja tõhusus, teatas Leedu presidendikantselei pressiteates.

"Me peame olema ambitsioonikad nii EL-i kui ka riikide tasemel, et saavutada kollektiivne immuunsus EL-i sees. Selge tähtaja ja konkreetse panustamise määramine aitaks kiirendada vaktsineerimisprotsessi," ütlesid kolme Balti riigi liidrid ühisavalduses.

Balti liidrid rõhutasid, et vaktsineerimine on tähtis vahend elude säästmiseks, koroonapiirangute leevendamiseks ja naasmiseks kestliku majanduskasvu juurde. Seetõttu on vajalik suurendada vaktsiinide tootmist ja tegevuse koordineerimist.

Samuti rõhutati ühispöördumises vajadust leida võimalusi aitamaks idapartnerluse riike vaktsineerimisväljakutsega toime tulemises.

Ühispöördumine saadeti Euroopa Ülemkogu alalisele eesistujale Charles Michelile, Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile ja EL-i eesistuja Portugali peaministrile António Costale.