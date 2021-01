Turvanõuetega hiljaks jäänud Euroopa e-poodide maksed ei pruugi läbi minna

Jaanuari alguses jõustunud Euroopa makseteenuste direktiivi alusel peavad veebipoed hoolitsema selle eest, et veebis tehtud kaardimaksed oleksid internetipangas autenditud. Mõned Euroopa veebipoed pole veel jõudnud vajalikke meetmeid kohandada ning seetõttu võib esineda tõrkeid makse sooritamisel.

Euroopa makseteenuste direktiivi üleminekuperiood lõppes 1. jaanuaril.

Kui vanasti piisas mõnes veebipoes vaid pangakaardi numbri sisestamisest, siis edaspidi peab kogu Euroopas kinnitama oma makse internetipangas. Eesti inimeste jaoks on see tavapärane praktika ja muudatused e-kaupmeestele ega tarbijatele probleeme ei tekitanud.

"Siiani on meil üleminek turvaliselt autenditud maksetele läinud sujuvalt ning meie poole on pöördunud vaid üksikud kliendid, kes on soovinud tugevalt autenditud maksete kohta lisainfot või nõustamist," ütles Swedbanki eraisikute kaartide valdkonnajuht Kaari Aasrand.

Nõuded ei laiene veebipoodidele, mis tegutsevad väljaspool Euroopat, kuid mitmed on sellele vabatahtlikult üle läinud.

Sellegipoolest võib ette tulla tõrkeid, kuna kõikide Euroopa riikide veebipoed ei ole uusi meetmeid edukalt rakendanud. Kui proovida maksta veebipoes, mis pole turvalise maksmise lahendust rakendada jõudnud, ei pruugi makse läbi minna.

"Kuigi mõned maksed, näiteks väiksemad või korduvad maksed, ei vaja tugevat autentimist ehk lisakinnitust internetipangas, tasub aeg-ajalt olla valmis pisteliseks kontrolliks, mil palutakse ka mõni väiksem makse internetipangas kinnitada," sõnas Aasrand.