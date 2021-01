Teated vaktsiinisaadetiste kahanemisest valmistavad EL-ile muret

AstraZeneca hoiatus koroonaviiruse vaktsiini esialgsete tarnete oodatust väiksema suuruse kohta on tekitanud muret Euroopa Liidu liikmesriikides.

Briti ravimifirma reedene avaldus tuleb pärast Pfizeri teadaannet vaktsiinitarnete kahanemise kohta seoses selle tehase ümberseadistustöödega Belgias.

Ettevõtete hoiatused tulevad ajal, mil tähelepanu on saanud mitu uut COVID-19 tüve.

Euroopas on koroonaviirus nõudnud enam kui 692 000 inimelu, 32 miljonit inimest on olnud viirusega nakatunud.

Euroopa Liit on praeguseks kiitnud heaks Pfizeri ja BioNTechi ning USA Moderna vaktsiinid. AstraZeneca ja Oxfordi Ülikooli loodud vaktsiinile heakskiitu veel antud ei ole, kuid otsust oodatakse 29. jaanuariks.

EL-i heakskiidu korral saavad esialgsed tarnemahud olema väiksemad, kui oodati. Sellest hoolimata tarnetega alustamist see ei mõjuta.

Ettevõtte sõnul on koguste vähenemine tingitud ühe tehase kahanenud toodangumahust Euroopa tarneahelas.

Veebruaris ja märtsis kavatsetakse EL-i tarnida miljoneid doose vaktsiini ja tootmist suurendatakse veebruaris ja märtsis.

Teadaanne tõi kaasa EL-i liikmesriikide rahulolematuse, kes nõuavad täpsemat tarnegraafikut, ütles tervisevolinik Stella Kyriakides.

Austria tervishoiuminister nimetas seda "väga, väga halvaks uudiseks", lisades, et Austria saab veebruaris natuke enam kui pool oodatud 650 000 AstraZeneca vaktsiinist.

Leedu teatas, et ootab ravimifirma vaktsiini saadetiste vähenemist 80 protsenti esimeses kvartalis.

Iiri peaminister Micheal Martin ütles, et viivitus lööb Iirimaa plaanid sassi.

Itaalia peaminister Giuseppe Conte ütles Facebookis AstraZeneca teadaande järel, et tema valitsus kaalub juriidilisi samme.

"Kui 60 protsendi suurune vähenemine dooside väljajagamisel esimeses kvartalis saab kinnitust, siis see tähendab, et Itaaliasse tuuakse 3,4 miljonit doosi kaheksa miljoni doosi asemel," ütles ta.

Mõned valitsused on üritanud oma rahvast julgustada. "Meil on uued vaktsiinid teel. Meil on Pfizer, mis suurendab oma tootmismahte," ütles Prantsuse tööstusminister Agnes Pannier-Runacher.

EL tellis AstraZenecalt algselt kuni 400 miljonit vaktsiinidoosi ja on saanud lepingud kokku enam kui kahe miljardi vaktsiinidoosi kohta bloki 450 miljonile elanikule. Enamus Euroopa riike on suurema osa ühiskonnaelust viiruse tõrjumiseks sulgenud.