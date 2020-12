"Nüüd me saame alustada jõustamise ja meie majanduste taastamisega. Meie pöördelise tähtsusega taastepakett viib edasi meie rohelist ja digitaalset üleminekut," kirjutas Twitteris Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Charles Michel.

Deal on the #MFF and Recovery Package #NGEU Now we can start with the implementation and build back our economies. Our landmark recovery package will drive forward our green & digital transitions. #EUCO

"Mul on väga hea meel lõpliku kokkuleppe üle EL-i uue eelarve #NextGenerationEU (taasterahastu) osas," kirjutas Twitteris Eesti peaminister Jüri Ratas.

"See annab meie inimestele ja ettevõtetele hädavajaliku kindluse tuleviku ja võimaluse kriisist üle saada. 2021 peab saama Euroopa inimeste ja majanduse kestliku taastumise aastaks," lisas ta.

Very happy about final agreement on the EU new budget & #NextGenerationEU. It will give our people & companies much needed confidence about the future & a chance to come through this crisis. 2021 must become the year of sustainable recovery for people & economy in Europe. #EUCO