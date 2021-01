Norstat: valitsuse lagunemise järel tõusis Reformierakonna ja EKRE toetus

Valitsuse lagunemise järel on tõusnud Reformierakonna ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) toetus, kusjuures EKRE on tõusnud taas kolmandale kohale, näitab Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati viimatine küsitlus.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 30,1 protsenti, Keskerakonda 21,4 protsenti ning ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 16,2 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Reformierakonna toetus tõusis nädalaga ühe protsendi võrra ning aasta alguses madalseisus olnud värske peaministripartei reiting ületas taas 30 protsendi piiri. Keskerakonna toetus nädalaga ei muutunud.

Tõusvas trendis liigub ka EKRE, kes möödus viimase nädalaga Eesti 200-st ning tõusis taas populaarsuselt kolmandaks erakonnaks.

Esikolmikule järgnevadki Eesti 200 15 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 7,6 protsendiga ning Isamaa 5,6 protsendiga. Eesti 200 toetus on kolme nädalaga langenud 1,5 protsendipunkti võrra.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 51,5 protsenti ja opositsioonierakondi 29,4 protsenti.

Teadur Martin Mölderi sõnu on pärast suhtelist seisakut toetuse muutumises eelmise aasta lõpus ja selle aasta alguses näha, et erakondade reitingud on taas liikuma hakanud.

"Reformierakonna toetus on viimased kaks nädalat olnud aeglaselt sammumas ülesmäge ning samal ajal on Eesti 200 suhteline toetus langenud 15 protsendi peale. EKRE reiting on aga alates detsembri keskpaigast kasvanud ning on praeguseks tõusnud taas üle 16 protsendi. Lisaks paistab, et alates oktoobri lõpust kestnud Isamaa toetuse aeglane kuid järjepidev kasv on peatunud. Sama kaua pigem languses olnud sotsiaaldemokraatide toetuse trend paistab aga jätkuvat," märkis Mölder.

EKRE toetuse kasvu puhul on Mölderi hinnangul märgiline asjaolu, et esimest korda on venekeelsete valijate hulgas nende toetus jõudnud 10 protsendi tasemele.

"Samas on Keskerakonna toetus selles valijagrupis olnud viimasel ajal rekordmadalal tasemel. See võib olla märk, et EKRE on hakanud üha jõulisemalt Keskerakonnaga konkureerima nende sotsiaalselt konservatiivsete venekeelsete valijate toetuse pärast," lisas Mölder.