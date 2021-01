Selline samm näitaks parlamendi koostöötahet ja aitaks säästa riigi aega ja ressurssi, tegelamaks tervisekriisi ja selle tagajärgede lahendamisega, teatas Eesti 200.

Erakonna juht Kristina Kallase sõnul on kahju, et Kaljulaid ei kogunud OECD liikmesriikide konsensuslikku toetust peasekretäriks kandideerimisel, kuna oma teadmiste ning rahvusvahelise haarde tõttu oli ta kindlasti üks tugevamaid kandidaate.

Kallase märkis, et loodetavasti leidub Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsioonil koos sotsiaaldemokraatidega piisavalt koostöötahet, et teha Kaljulaidile ettepanek kandideerida presidendi ametisse ka teiseks ametiajaks.

"Selle sammuga näitaksid nii Keskerakond ka Reformierakond ka seda, et neil ei ole soovi parteistada kõiki riigi juhtivaid ametikohti, arvestades, et presidendi roll on olla ühiskonna tasakaalustajaks ning väärtuste majakaks. Oma poliitiliselt sõltumatu ja sisulise nõudlikkusega valitsuse tegevuse suhtes oleks Kersti Kaljulaid tugevaks tasakaalustajaks kahe maailmavaateliselt sarnase valitsuserakonna kiusatusele võtta kõik riigi juhtivad ametikohad erakondliku kontrolli alla, " lausus Kristina Kallas.