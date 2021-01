ERR tõstatas poolteist aastat tagasi probleemi, millega seisavad silmitsi kolme ja enama lapsega vanemad, kui Tallinnas näiteks linnaujulasse või mõnda muuseumisse soovisid minna: paljud linnaasutused piirasid perekaardi ostnutele laste arvu kahega, sageli oli nende vanusepiiriks 13 ja saatvad täiskasvanud pidid olema laste oma vanemad.

Alul reageeris linn sellele väitega, et nemad ei saa kontrollida, ega kolmanda lapsena mõnd peresõpra ujulasse või loomaaeda sooduspiletiga kaasa võeta. Seepeale aga võttis linn probleemi lahendada. Esmalt sõlmiti koostööleping lasterikaste perede liiduga, nüüdseks aga on linn ka oma asutuste perepiletite tingimusi ühtlustamas.

Alates aprillist perepiletit ostes laste arvule ja vanusele enam tasulise sissepääsuga linnaasutustes ülempiiri ei panda ning saatvad täiskasvanud ei pea olema tingimata laste bioloogilised vanemad.

Edaspidi annab perepilet tasulise teenuse kasutamise õiguse kuni kahele täiskasvanule ja kõigile nende kuni 19-aastastele lastele.

Perepileti definitsioonis kasutatud sõna "täiskasvanu" hõlmab laste bioloogiliste vanemate kõrval ka kasuvanemaid, vanavanemaid, lapsele hooldajaks määratud inimesi, kärgpere täiskasvanud liikmeid jne.

Linnaasutused sellist käsitlust juba praktikas ka järgivad ega kontrolli, kas tegemist on lapse vanematega või mitte, kinnitas linna pressiteenistus.

Tallinna abilinnapea Betina Beškina sõnul on linna spordi-, vabaaja- ja kultuuriasutustes võimalik kasutada perepileti soodustust ligi 40 erineva teenuse puhul, kuid asutused on pere mõistet ehk nii laste arvu kui ka nende vanust käsitlenud seni paraku väga erinevalt.

"Linna eesmärgiks on, et perepileti regulatsioon oleks üle linna ühtne ja just see tingiski vajaduse kehtiva määruse muutmiseks," täpsustas Beškina. "Võttes arvesse, et paljudes peredes on lapsi enam kui kaks ning kultuuri- ja sporditeenused peaksid olema kättesaadavad võimalikult paljudele lastele ja noortele, siis ei ole põhjendatud lähtumine standardist, et pere moodustavad kaks lapsevanemat kahe lapsega. Ühtlasi saame toetada seeläbi lasterikkaid peresid."

2019. aastal moodustasid Eestis kolme lapsega pered kõigist lastega peredest kümme protsenti ning nelja ja enama lapsega pered 2,2 protsenti. Seega ei too laste arvu piiritlemata jätmine linnaasutustele suurt lisakulu. Niisamuti on perepiletite osakaal kogu müüdud piletite arvust võrdlemisi väike.

Tallinna linn ja lasterikaste perede liit sõlmisid 2019. aastal sügisel heade kavatsuste kokkuleppe, mille järgi saab liidu väljastatava perekaardiga külastada soodustingimustel Tallinna linna spordi-, vabaaja- ja kultuuriasutusi, sh muuseumeid.