ERR kirjutas augusti lõpus, et paljulapselised pered on nördinud paljude teenusepakkujate, sealhulgas Tallinna linnaasutuste perepileti poliitikast, mis käsitleb peredena üldjuhul vaid kahe täiskasvanu ja kahe lapsega mudelit. Näiteks pealinna ujulates pidid perede kolmandatele, neljandatele lastele ostma lisapileti.

Selle artikli peale päris Tallinna linnajuhtidelt aru volikogu opositsioonisaadik Mart Kallas (EKRE), miks linn paljulapselisi peresid perepileti vääriliseks ei pea, millele sai abilinnapea Vadim Belobrovtsevilt (KE) nipsaka vastuse: kuna peredes on tavaliselt kaks last ja ujulates kohapeal pole võimalik kontrollida, kas kaasas olevad lapsed kuuluvad ühte perre, siis kust nad teavad, et see kolmas on sama pere laps, mitte aga näiteks mõni sõber.

Siiski aitas ERR-i tähelepanu juhtimine probleemile esmalt lahendada asjaolu, et perepilet käsitles lastena kohati vaid kuni 14-aastaseid - sestpeale tõsteti vanusepiir kõigis ujulates 16 eluaastale.

Kõik Tallinna asutused Perekaardi süsteemile

Osalt nendest artiklitest tõukudes võttis Belobrovtseviga septembris ühendust lasterikaste perede liit, kes soovis murekohta lahendada ja pakkus välja oma lahenduse. Linn võttis järelemõtlemisaja ja arutas lahenduse isekeskis läbi ning neli nädalat hiljem on nende koostööettepanek saanud lihaks: sel teisipäeval allkirjastasid liit ja Tallinna linn heade kavatsuste kokkuleppe, millega kõik linna spordi- ja kultuuriasutused lähevad perepiletisüsteemis üle Perekaardi põhisele soodustusele.

See tähendab, et kõik vähemalt kolmelapselised pered, kes on soetanud lasterikaste perede liidu väljaantava Perekaardi, saavad nii linnaujulatesse kui -muuseumidesse sisse perepiletiga, sõltumata laste nende arvust. Veel enam - Perekaarti saab kasutada kas laste 18. eluaastani või kui nad edasi õpivad, siis tudengid lausa kuni 26. eluaastani.

Samas on Perekaart, mis perepileti ostmise eelduseks on, siiski tasuline: aastane kasutusõigus maksab 12 eurot, kaheaastane 20 eurot.

Lasterikaste perede liidu president Aage Õunap ütleb, et kaart on tasuline seetõttu, et selle väljaandmisega kaasnevad füüsilised kulud, kuid see tasub end ära juba ühe kasutuskorraga.

Perekaardi alusel saadavad soodustused hakkasid linna spordiasutustes (Nõmme ujula, Õismäe ujula, Sõle spordikeskuse ujula, inglise kolledži ujula, Tondiraba jäähall, Nõmme spordikeskus) kehtima juba hea tahte avalduse allkirjastamisele järgnenud päevast ehk 29. oktoobrist.

Loomaaed, botaanikaaed ja kultuuriasutused (kirjanduskeskus, fotomuuseum, Kiek in de Kök, lastemuuseum Miia-Milla, Kalamaja muuseum, Peeter I majamuuseum, vene muuseum) teevad Perekaardi soodustustele üleminekuks veel ettevalmistustöid, kuid peaks selleks valmis olema novembri esimesel dekaadil.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsev kommenteeris ERR-ile, kuidas nad ühel hetkel avastasid, et perepiletite tingimused on linnaasutuseti väga erinevad ja tekkis soov neid ühtlustada. Lasterikaste perede liidu initsiatiivil otsustati kaotada piirangud laste arvule, kes perepiletiga Perekaarti ette näidates teenust kasutada saavad.

Tasulise Perekaardi põhisele süsteemile otsustati minna just seetõttu, et siis on võimalik tuvastada, et tegemist on kindlasti ühe suurperega, mitte mitmest perest pärit lastega.

"See Perekaart aitab meil protseduuriliselt seda tuvastamist lihtsamalt teha. Kui pere tuleb ja näitab Perekaarti, on teenindavale personalile lihtne kohe fikseerida, et tuli pere ja selle Perekaardi alusel saab perekond sisse. Kui Perekaarti näiteks pole või seda pole kaasas, on raske tuvastada, kas see on üks ja sama perekond," põhjendas abilinnapea. "Paljulapselised pered võiksid endale kindlasti selle kaardi taotleda, sest see on väga mugav. Sellel on kirjas nii laste kui ka vanemate nimed ja neile laienevad soodustused rohkem kui 500 kohas."

"Perekaart on Tallinna perepileti süsteemis oluline vahelüli, nii on see täna fikseeritud," kinnitab Aage Õunap. "Tallinn oli läbirääkimiste protsessis kiire ja konstruktiivne, linn oli koostööks valmis. Temaatikat käsitlev artikkel oli ka üks oluline osa sellest protsessist, mis kiirendas seda."

Siiski usub Belobrovtsev, et perepiletita ei jää ka need paljulapselised, kes endale Perekaarti soetanud pole või kui ujulasse või muuseumisse tuleva ühe pere lapsed hoopis vanavanematega, kelle nime Perekaardil pole.

"Asutus vaatab ise olukorda jooksvalt ja otsustab ise kohapeal. Kindlasti on meie soov ja valmidus tulla vastu kõigis olukordades, kus on näha, et tegu on ühe ja sama perega. Nüansse on palju, aga oleme valmis ja ka suudame kõik lahendada, nii et kõik jäävad rahule," lubas Belobrovtsev.