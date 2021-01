Kallas: valitsus püüab lõpetada puidu põletamise Narva kateldes

"Ka mina ei pea puidu põletamist nendes kateldes õigeks, see ei ole hea Eesti metsa seisukohalt, Eesti looduse seisukohalt. See põhimõtteliselt ei ole õige, ei kanna seda eesmärki, mida taastuvate energiaallikate kasutamine peaks kandma," rääkis Kallas kolmapäeval riigikogu infotunnis vastuseks sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski küsimusele.

Kallase sõnul arutati koalitsiooniläbirääkimistel seda, kuidas lõpetada puidu põletamine soojuselektrijaamade kateldes.

"Kui kogu asja eesmärk on see, et Narva soojus ei oleks liiga kallis, siis minu arvates me peame leidma selleks muid lahendusi. Vaatame, mis on see probleem, üritame sellele leida lahenduse - mitte ilmtingimata minnes seda teed, et kõige lihtsam on maksta toetust selle pealt, et seda puitu põlevkivikateldes põletada saaks," rääkis Kallas.

Narva linn saab kasutada sealsete soojuselektrijaamade jääksoojust, mis teeb tarbijatele sooja hinna madalaks.

"Nii et otsime seda lahendust, mis oleks puhtam ja loodussõbralikum," ütles peaminister.

Ossinovski viitas oma küsimuses eelmise valitsuse algatatud elektrituruseaduse muutmise eelnõule, millega antakse taastuvenergia eesmärgi täitmiseks korraldatavatel vähempakkumistel õigus osaleda ka olemasolevatel tootjatel. Varasemalt oli õigus sellistel vähempakkumisel osaleda ainult tootmisseadmetel, mis ei olnud enne vähempakkumist elektrienergiat tootnud.

Muudatuse põhjenduseks tõi eelmine valitsus vajaduse motiveerida tootjaid edaspidi kasutama elektritootmise sisendina fossiilkütuste asemel taastuvaid energiaallikaid. See tähendab Narva soojuselektrijaamadele avaramaid võimalusi kasutada kütusena biomassi ehk puitu.