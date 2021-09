Narva elektrijaamad tahavad tõsta puidu põletamist kuni miljoni tonnini

Puitu on elektrijaamadel väga vaja. Selle põletamine on heitmekvoodivaba ja langetab toodangu omahinda ehk võimaldab tootjal hõlpsamini turule pääseda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuna aga puidujäätmeid Eestis napib, siis ostetakse neid riikidest, kus jäätmepuidule pole veel rakendust leitud.

"Euroopa teised riigid nagu Holland ja Saksamaa on oma puidujäätmetega väga hädas. Miks nad muidu meile nii odavalt neid müüvad ja tarnivad. Neil on üle ja neil ei ole selliseid tootmisplokke, kus oleks võimalik puidujäätmele leida rakendust ja nad peavad selle prügina ära käitlema. Töötleme siin ümber, võtame siin veel metalli ja mittesobiliku osise välja ja kasutame endal elektritootmises," selgitas Enefit Poweri juht Andres Vainola.

Umbes pool elektrijaamade kateldesse minevast puidust on raiejäätmed ja teine pool ehituspraht. Puitu saavad elektrijaamad põletada uuemates keevkihtkateldes. Kaugem plaan on viia Balti elektrijaam õiglase ülemineku käigus täielikult puiduküttele, Auvere elektrijaamas kasutada põlevkivi nii vähe kui võimalik.

"Julgen väita, et oktoobri keskpaigast, oktoobri lõpust on see bilanss umbes selline, et 40-45 protsenti on puiduhake, 35 protsenti on uttegaas, mis on meie õlitootmise jääkprodukt, ja allesjäänud osa, 20-25 protsenti on ainult põlevkivi," rääkis Vainola.

Puit on küttematerjalina põlevkivist poole võrra odavam, kuid mida rohkem energiaplokke tänu puidule töös hoitakse, seda rohkem saab ka põlevkivi elektritootmises kasutada.