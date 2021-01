Putin kutsus üles parandama EL-i ja Venemaa suhteid

Virtuaalsel Davosi majandusfoorumil esinenud Putin ütles, et Venemaa ja Euroopa jagavad ühist ajalugu ning nad peaks pöörduma tagasi positiivse agenda juurde, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Putin ütles, et Venemaa on selleks valmis. Ta ei täpsustanud, kuidas suhteid parandama peaks.

"Tänane olukord ilmselgelt ei ole normaalne. Me peame naasma positiivsema tegevuskava juurde. See teenib Venemaa ja olen kindel, et ka Euroopa riikide huve. Me peame vabanema mineviku foobiatest, lõpetama möödunud sajandi

sisepoliitiliste protsesside ja probleemide ärakasutamise ning vaatama tulevikku," sõnas ta.