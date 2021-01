Moskva oblasti kohus jättis Navalnõi vahi alla jätmise jõusse

Seega jääb Navalnõi vahi alla 15. veebruarini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Samal ajal teatas Moskva politsei, et 23. jaanuari meeleavalduste eest Navalnõi toetuseks võetakse haldusvastutusele 267 inimest, kellest 110 on saadetud haldusvangistusse. Algatatud on ka seitse kriminaalasja politseinike ründamise eest ebaseaduslikul meeleavaldusel.

"Tahaksin avaldada suurt toetust kõigile neile, kes tulevad tänavatele, sest just nemad on viimane barjäär, mis takistab meie riigil lõplikult alla käia, ja viimane barjäär võimudele, takistamaks neid varastamast kõike, mis võimalik. Nad on tegelikult meie riigi kaitsjad ja patrioodid," rääkis vahi all viibiv Navalnõi.