EPL: sotsiaalministeeriumi kantsler sai vaktsiini väljaspool järjekorda

Sotsiaalministeeriumi kantsler ja Regionaalhaigla nõukogu liige Marika Priske sai vaktsiinidoosi jaanuari alguses ning vaktsiini on pakkunud oma nõukogu liikmetele lisaks Regionaalhaiglale ka Rakvere haigla, kirjutab Eesti Päevaleht.

Marika Priske kinnitas ajalehele, et ta sai tõesti 5. jaanuaril vaktsiini ning tema tingimuseks oli, et tegu on kuuenda ehk jääkdoosiga ning kedagi teist haigla pealt vaktsineerimiseks ei leita.

Priske eitas, et tegu oleks olnud ametipositsiooni kuritarvitamisega või et ta oleks läinud ise enda jaoks vaktsiini küsima.

Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu ütles kolmapäeval ajalehele, et koostöös ülemarsti ja infektsioonikontrolliga otsustati, et kuivõrd juhatus, operatiivstaap ja nõukogu on oluline osa haigla toimepidevusest COVID-pandeemia ajal, siis pakuti ka neile võimalust vaktsineerida koos tervishoiutöötajatega ning seda otsust toetatakse siiamaani.

Sotsiaalminister Tanel Kiik, kellele Priske enda vaktsineerida laskmisest rääkis alles kolmapäeval pärast ajakirjanikuga suhtlemist, ütles ajalehele, et haiglatel on õigus vaktsineerida ka nõukogu liikmeid, kui nood sageli haiglas viibivad või riskirühma kuuluvad, teistel juhtudel peavad vaktsineerimise otsused olema tervishoiuasutustel hoolega läbi mõeldud ja selgelt põhjendatud.