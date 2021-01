Leedu valitsus rakendas otsustavad meetmed, et tõkestada Hiina riigiettevõtte Nuctech pagasiröntgeni seadmete juurutamist Leedu lennujaamades, sest peab seda ohuks riigi julgeolekule.

Äraütleva seisukoha esitas sel nädalal valitsuskomisjon, mis kontrollib riigi julgeolekut mõjutavaid tehinguid.

"Lähtudes riigi julgeoleku kaalutlustest, langetas komisjon otsuse, et see tehing ei vasta riigi julgeoleku huvidele. Komisjon esitab selle seisukoha valitsusele," ütles BNS-ile peaministri pressiesindaja Rasa Jakilaitiene.

Ta lisas, et komisjon lähtus teabest, mis ei kuulu avalikustamisele.

USA suursaadik tervitas Leedu valitsuskomisjoni otsust. "Ma tervitan Leedu valitsuse otsust Leedu riiklikku julgeolekut ja kriitilist taristut kaitsta. Nagu ma ütlesin oma esimeses intervjuus, kui ma aasta tagasi siia saabusin: me usume, et Ühendriigid ja meie liitlased ja partnerid peavad tegema lähedast koostööd oma põhilise julgeoleku kindlustamiseks," ütles suursaadik Robert Gilchrist.

Leedu strateegiliselt oluliste ettevõtete tehinguid kontrolliv valitsuskomisjon leidis sel nädalal, et Hiina riigiettevõtte Nuctech pagasiröntgeni seadmete paigaldamine Leedu lennujaamadesse oleks oht riiklikule julgeolekule.

Riiklik lennujaamade operaator Lietuvos Oro Uostai (LOU) kinnitas eelmise aasta detsembris BNS-ile, et Nuctech on esitanud pagasiröntgeni seadmete hankel pakkumise.

LOU ja seimi julgeolekukomitee esimees Laurynas Kasciunas pöördusid valitsuskomisjoni poole, et see hindaks, kas Hiina investeering on Leedu julgeolekuhuvidega kooskõlas.