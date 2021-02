Justiitsminister Lauri lubab vaenukõne keelu eelnõu uuesti menetlusse anda

Lauri vastas jaatavalt Postimehele antud usutluses küsimusele, kas Reformierakond ja Keskerakond võtavad vaenukõne seaduseelnõu uuesti käsile, kuid rõhutas, et täpsustada tuleb, mis on vaenukõne.

"[Vaenukõne on] see, kui keegi kutsub üles teatud inimesi ründama sellepärast, et nad kuuluvad teatud gruppi, mida nad muuta ei saa. /---/ Kas tõesti ei peaks karistama neid inimesi, kes kutsuvad üles kuriteole?" rääkis Lauri.

Justiitsminister leidis, et vaenukõne karistusmäärad tuleb ümber hinnata ning kui vaenukõne toob kaasa kriminaalseid tagajärgi, siis oleks võimalik määrata ühest kuni kolme aastani kestev vanglakaristus.

Eelmise, Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ja Isamaa valitsuskoalitsiooni ajal langes tollal opositsioonis olnud Reformierakonna fraktsiooni esitatud vaenukõne kriminaliseeriv eelnõu esimesel lugemisel riigikogu menetlusest välja.