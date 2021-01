Toomas Sildam: koroonaaja võtmeametnikud ja -poliitikud tuleb vaktsineerida

Seda näitab ka puhkenud diskussioon, kas sotsiaalministeeriumi kantsler Marika Priske võis saada koroona vaktsiini või ei. Väljend "eliitvaktsineeritu" kinnistus kiiresti paljude kõnepruuki nagu ka nõudmine, et kantsler peab tagasi astuma või vähemalt mingi karistuse saama.

Ei pea.

Tegelikult tulnuks juba Jüri Ratase teisel valitsusel mullu detsembris otsustada, et ministrid ning tervishoiukriisi lahendamisel olulised kantslerid ja ametnikud saavad kiirelt vaktsineeritud. See pole küsimus, kas keegi on võrdsem või tähtsam kui tavakodanikud. Oluliste valitsusametnike, aga ka poliitikute ärakukkumine koroonapatsientide hulka kahjustab kriisi ajal otsustusahelaid ja ohustab riigi toimepidevust.

See kõik ei õigusta ega kaitse neid, kes pääsevad juurde vaktsiinile ja kes pakuvad niinimetatud järjekorravälist vaktsineerimist vaid põhjusel, et keegi on kellegi tuttav, sõber või seltsikaaslane. Nii on tõesti ebaaus.

Kindlasti näib poliitikutele ebamugav ja ebapopulaarne öelda, et nad panevad ennast vaktsineerimiskavas ettepoole paljudest eesliinitöötajatest, hooldekodude elanikest, ka õpetajatest ja politseinikest. Hoopis turvalisem ja poliitikorrektsem on rääkida, kuidas nemad saavad vaktsiini alles siis, kui perearst tähestiku järgi helistab.

Aga valitseda ja riiki juhtida ei saa hirmust ebamugavate otsuste ees, vaid neid otsuseid tehes ja siis argumenteeritult avalikkusele selgitades.

Oponendid ütlevad, et kui valitsus otsustas poliitikuid ja ametnikke vaktsineerimisel mitte eelistada, tuleb sellest lõpuni kinni pidada ja kokku lepitud vaktsineerimispoliitikat ei saa muuta. Saab küll, kui uus valitsus seda otsustab. Täpselt nii, nagu nüüd soovitas valitsuse teadusnõukoja juht professor Irja Lutsar. Strateegilistel ametikohtadel töötavad inimesed peaksid olema koroonaviiruse vastu vaktsineerimisel eelisjärjekorras, tunnistas ta saates "Ringvaade".

Tõsi, pärast seda koges professor Lutsar, kes langes vaktsiinivastaste turmtule alla, nii räigeid isiklikke rünnakuid, et nüüdne ja endine peaminister, vastavalt Kaja Kallas ja Jüri Ratas, nimetasid neid häbiväärseteks, alatuteks, koledateks. Teaduste akadeemia presidendi Tarmo Soomere arvates aga näitavad rünnakud professor Lutsari vastu, et puusalt tulistatud vihakõnede ajastust liigume täpselt sihitud ähvarduskõnede ajajärku.

Irja Lutsari otsekohesuse peaks nüüd üle võtma ka valitsus, et teha ja avalikustada mõistuspärane otsus, millal vaktsineeritakse koroonakriisi võtmeametnikke ja -poliitikuid. Ilma selleta seisab näiteks iga vaktsiini jääkdoosi kasutav avalikkusele vähegi tuntud persoon silmitsi klassivihalise nõudliku küsimusega: kas te astute nüüd oma kohalt tagasi?