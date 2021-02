Lasnamäed Piritaga ühendava Mustakivi tee läbimurret saaks ehitama hakata kõige varem 2022. aasta suvel, kuid see eeldab, et alanud keskkonnauuringud kulgevad takistusteta.

Tallinn otsustas 2019. aasta lõpus, et kuivõrd Mustakivi tee pikenduse rajamise kohta tuli palju ettepanekuid ja vastuväiteid, tuleb enne projekteerimist teha uuringud ja keskkonnamõju hindamine (KMH), mille linna keskkonna- ja kommunaalamet hiljuti ka algatas.

Uuritakse sotsiaalseid aspekte, tee rajamise tulevikuperspektiivi, alustaimestikku, kõrghaljastust, veekogusid ja seda, millistel tingimustel üldse trassikoridori rajada saab, ütles ERR-ile Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.

Uuringud võtavad aega terve aasta. Liinati sõnul tuleb kirja panna kõik inimeste küsimused ja neid analüüsida, lisaks vajatakse täielike uuringuandmete saamiseks kõiki nelja aastaaega. "Kevad, suvi, talvekuud ehk kõik aastaajad käiakse läbi, et saada täielik ülevaade nii loomastikust, taimestikust kui ka kõigest muust," ütles ta.

See tähendab, et parimal juhul saab tee ehitamisega pihta hakata 2022. aasta suvel. KMH peaks valmima tänavu oktoobris-novembris, sellele järgnev projekteerimine kestab umbes kevadeni, lausus Liinat.

Liinati sõnul jääb tõenäoliselt ka peale põhjalikke keskkonnauuringuid osa inimesi tee vastaseks, kuid läbimurret on liikluse jaoks kindlasti vaja ning alternatiive põhimõtteliselt pole.

"Läbimurde alternatiivid on need, et seda trassi saab tõsta ühele või teisele poole, sest Kose tee on nii kitsas tee, et seal seda laiendust teha võimalik ei ole. Kui üldse hakata kunagi Kose tee laiendusest rääkima, siis Tallinna linn peaks kokku ära ostma ligikaudu 30 kinnistut, mis ei ole realistlik," märkis Liinat.

Liinati sõnul asub plaanitav läbimurre strateegiliselt olulises paigas: Mustakivi tee lähedusse on plaanis ehitada Eesti suurim, Tallinna haigla, lisaks ühendab läbimurre Lasnamäe kanali ehk Laagna tee, Tallinna ringtee ja Kose tee ning Narva maantee.

"Tallinna transpordiameti uuringust selgub, et Kose tee ja Narva maantee ristmik on ülekoormatud ning ristmikku olulisel määral ümber ehitada ei anna. Alternatiiv ongi, et Mustakivi tee läbimurdega hakkab ristmiku liiklussagedus oluliselt vähenema," ütles Liinat.

Kavandatav Mustakivi tee pikendus on Narva maantee ja Kose tee vaheline lõik pikkusega 1,2 kilomeetrit. Praegu lõppeb Mustakivi tee Lasnamäel Narva maanteega. Tulevikus peaks see tee jätkuma praegusel tühermaal ja ühendama Lasnamäe Piritaga. Uut ühendusteed on Tallinn kavandanud aastakümneid.

Selleks aastaks on Tallinna eelarves Mustakivi tee pikenduse rajamisega seotud ettevalmistustöödeks 600 000 eurot. Mustakivi läbimurde rajamine maksab 20,6 miljonit eurot.

Möödunud aastal läbiviidud Tallinna rahuloluküsitluse järgi toetab pikenduse rajamist kaks kolmandikku Pirita elanikest ja 80 protsenti Lasnamäe elanikest.