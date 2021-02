"Oleme kõik ühel meelel, et vaktsineerimisplaan peab olema läbipaistev ja selge ning et seal on võimalik teha täiendusi," ütles Kallas teisipäeval Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister".

Rääkides riigi tippjuhtide vaktsineerimisest, selgitas Kallas, et kui peagi võidakse rahvusvahelistel kohtumistel hakata osalemise eeltingimusena nõudma vaktsineerimist, siis oleks halb, kui Eesti liidrid seetõttu oluliste otsuste tegemisel osaleda ei saaks.

"Kui alustame riigi toimimise seisukohalt olulistest positsioonidest nagu kaitseväe juhataja või president, siis nende arv ei ole ju nii suur. Kui [vaktsineerimis]plaani lahti võtame, siis see on kindlasti ka üks mõtlemise koht," rõhutas Kallas. Tema sõnul esitab tervise- ja tööminister Tanel Kiik järgmisel nädalal uued ettepanekud vaktsineerimiskava täiustamiseks.

Samuti viitas peaminister perearstide sõnadele, et kõige vanemad inimesed, kellest vaktsineerimist alustatakse, ei ole nii aktiivsed ega käi nii palju väljas kui nooremad, 50-70-aastased, kes on sageli kõige ohustatumad. "Vaatame ka selle vaktsineerimisplaanis üle," lubas ta.

Viiruse ohjeldamisel suurem vastutus inimestele

Kallas rääkis ka sellest, et tema Soome kolleeg Sanna Marin selgitas oma riigi edu koroona leviku piiramisel sellega, et kõik inimesed võtavad ise vastutuse ning järgivad piiranguid. "Mina tahaksin teha vähem piirangud, aga näeksin, et inimesed peaksid neid mõistlikuks ja järgiksid neid," ütles ta.

"Reeglitega on nii, et kui vastutus jääb [need kehtestanud ja nendest kinnipidamist jälgivale] riigile, siis inimesed ise ei mõtle ega taha vastutada," tõdes Kallas.

Peaminister märkis, et inimeste vastutustunne on see, mis hoiab nakatumist ohjes. Tema sõnul oli kevadel rohkem näha, et inimesed hoiavad üksteisest viirusehirmus eemale. Nüüd aga näitavad uuringud, et inimeste ohutaju on alanenud ja olukorda ei peeta nii hulluks, kuigi see on hull.

"Seepärast kutsun kõiki Pärnumaa inimesi võimalusel kodus töötama ja kui see pole võimalik, siis kandke maski," ütles Kallas Pärnumaa inimeste poole pöördudes, viidates sellele, et just seal levib viirus praegu laiemalt.

Kallas kaitses ka valitsuse otsust ühtlustada koroonapiirangud üle riigi ning lubada restoranid hoida senise kella seitsme asemel lahti kuni üheksani õhtul. "Eesti inimene ei ole öine sööja, vaid sööb õhtul kella kuue-seitsme ajal," tõdes ta. Kui restoranid jääks aga kauemaks lahti, siis kasvaks alkoholi tarbimine, mis omakorda soodustaks vastutustundetut käitumist, lisas ta.

Kallas lubas ka, et valitsus kaalub tulevikus turismisektorile täiendavate kompensatsioonide maksmist.

Eelarvesegaduse süü lasub Martin Helmel

Peaminister kritiseeris teravalt eelmise valitsuse rahandusministrit Martin Helmet, kelle süüks ta pani riigieelarve strateegias oleva katteta kärped. Tema sõnul hoidis Helme valdkonda nii tugevalt oma haardes, et sellest ei pruukinud teada ka eelmine peaminister Jüri Ratas, kes alles eelmisel nädalal väitis, et Eesti eelarve olukord on hea.

"Ma arvan, et Martin Helme on vassinud Jüri Ratasele. Kuna Helme hoidis rahandust oma tugevas haardes, siis võib-olla Keskerakond ei saanudki täpselt teada selle seisu," ütles Kallas. "Numbrid räägivad selget keelt, et midagi roosilist siin ei ole," lisas peaminister eelarve olukorra kohta.

Rääkides uue koalitsiooni lubatud reformidest, ütles Kallas, et kokku on lepitud ainult üldpõhimõtted, mille alusel peab iga minister koostama oma viie valdkonna reformikavad, mille täitmist peaminister jälgida saab.

Kallas hoidus Tartu rahu järgsete piiride rõhutamisest

Küsimusele, kuidas Kallas suhtub Eesti ja Venemaa piirilepingusse, vastas ta, et selle ratifitseerimine on kinni Venemaa taga ja selle mõjutamiseks Eestil hoobasid ei ole.

"Parem on, kui meil oleks piirileping," rõhutas Kallas lisades, et see suurendaks Eesti julgeolekut, kuna kokku lepitud piirijoone puudumine tekitada liitlastes kriisiolukorras segadusi.

"Loomulikult on Tartu rahu Eesti ajaloos jaoks väga oluline punkt. Ajaloo teadmine ja see, kust me tuleme, ongi väga oluline. Aga see ei tähenda seda, et me oleme täna selles olukorras, kus meil on vaja oma julgeolekut kaitsta selles punktis, kus me oleme aastal 2021," tõdes Kallas.

Ratasega läbisaamine "kena"

Kallas tunnistas, et Keskerakonna liidrite Jüri Ratase ja Mailis Repsi väljajäämine valitsusest muudab otsustusprotsessi kohmakamaks ning seepärast tuleb olulisemad asjad arutada läbi mitte valitsuses, vaid koalitsiooninõukogus.

Küsimusele, millised on tema suhted Ratasega, keda ta kunagi süüdistas valmisolekus võimu nimel Eesti maha müüa, ütles Kallas: "On olnud selge, et Jüri Ratas on olnud valmis tegema rohkem kompromisse valitsuse püsimiseks, kui varasemalt Eesti poliitikas on olnud igasuguse poliitilise loogika järgi tavapärane. Seda, et on tehtud väga palju kompromisse selleks, et koalitsiooni tervist seada kõige ülemaks - seda oleme ju kõik näinud need kaks aastat."

Kallas kinnitas siiski, et saab praegu ekspeaministriga kenasti läbi ja nende mõlema eesmärk on, et see valitsus hakkaks Eesti rahva heaks hästi tööle ja seda silmas pidades saadakse ka varasematest erimeelsustest üle.

Küsimusele Reformierakonna võimalikust rollist populistide võimulesaamisel Eestis vastas Kallas, et erakonnal "on olnud neli aastat võimalus vaadata üksteiele silma ja peeglisse, et mida oleme teinud valesti ja mida võiksime teha paremini."