Kersna: õpetajate vaktsineerimine algab veebruari keskel

"Täpsema eesliinitöötajate vaktsineerimise plaani paneb paika vaktsineerimise juhtrühm sotsiaalministeeriumi juures," lisas Kersna (Reformierakond) oma sotsiaalmeedia postituses. Vaktsineerimise kavasse kuuluvad ka huvihariduse õpetajad.

Neljapäeva hommikul saatsid 53 haridusvaldkonna organisatsiooni - alushariduse, üldhariduse, kutsekoolide, aineühenduste ja koolijuhtide esindajad - avaliku pöördumise kiire vaktsineerimise toetuseks.

Eestis on kokku 26 000 õpetajat, kellest 16 000 töötab üldhariduses, 8000 lasteaedades ja 2000 kutsekoolides.

Kersna selgitas, et õpetajate vaktsineerimine tagab muu hulgas lastele stabiilsema õpikeskonna, kuna pool õpetajatest on Eestis üle 50 aasta vanad. Samuti aitab see vältida distantsõpet, sest vaktsineeritud õpetaja ei pea jääma isolatsiooni.