Otsuse on hukka mõistnud paljud Euroopa juhtpoliitikud, sealhulgas ka Borrell ise. Ootused visiidile on madalad, Navalnõi juhtumi kõrval takistavad edu ka paljud varasemad erimeelsused Euroopa Liidu ja Venemaa vahel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eesti Euroopa parlamendi liikmed on Borrelli Moskva visiidi suhtes eri meelt. Marina Kaljuranna (SDE) hinnangul on oluline see, millist sõnumit visiit kannab.

"Ma arvan, et see ei ole viga ja ma arvan, et see, et ta läheb on õige. Tegemist on n-ö Euroopa Liidu välisministriga, välispoliitika kõrge esindajaga, diplomaadiga, kes läheb kohtub oma Vene kolleegiga. Oleks see visiit Komisjoni presidendilt või Nõukogu presidendilt, siis oleks seis hoopis teine. Aga diplomaadid peavad suhtlema, välisministrid peavad suhtlema. Lihtsalt oluline on see, millise sõnumiga ta läheb ja millise sõnumiga tuleb ta tagasi. Ja kuidas see kõik välja paistab. Kindlasti peab Josep Borrell kohtuma kellegagi opositsiooniliidritest," kommenteeris Kaljurand.

Urmas Paet (RE) lisas, et esimeseks visiidiks või üldse Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja esimeseks visiidiks nelja või viie aasta jooksul Venemaale on ajastus üsna vale.

"Praegu, kus värskelt on Navalnõi arreteeritud, hoolimata sellest, et Euroopa Liit on korduvalt öelnud, et seda ei peaks tegema, tuhanded inimesed on vahistatud meeleavaldusel osalemise tõttu ja Venemaa võimude retoorika on olnud väga ühene, et nad ei kavatsegi kuulda võtta, mis Euroopa Liidul selles osas öelda on, siis ma arvan, et praegune ajastus on vale," lausus Paet.