Venemaa välisminister Sergei Lavrov kritiseeris teravalt Euroopa Liitu ning ütles, et Venemaa võib teha koostööd ka Euroopa riikidega ühekaupa, milleks valdav osa EL-i riike tema sõnul ka valmis on.

"Valik on Euroopa Liidul - kas soovib suhteid Venemaaga jätkata. Meie oleme valmis ükskõik milliseks suhete arenguks," rääkis Lavrov esmaspäeval Peterburis peetud ühisel pressikonverentsil Soome välisministri Pekka Haavistoga. Lavrovilt paluti kommentaari tema sõnade kohta, et Moskva on valmis suhete katkemiseks Euroopa Liiduga.

"Meil pole mingit probleemi edendada suhteid üksikute, ütleksin isegi suurema enamuse EL-i riikidega, nagu näiteks Soomega. Enamusel EL-i liikmesriikidel on Venemaaga normaalsed suhted," ütles Lavrov.

Vene välisministri sõnul ei ole vaja segamini ajada Euroopa Liitu ja Euroopat. "Meil on Euroopas palju sõpru, me ei lähe Euroopast kuhugi ja jätkame koostööd Euroopa riikidega," kinnitas Lavrov.

Vene välisministri sõnul hakkasid Moskva suhted Euroopa Liiduga järsult halvenema pärast 2014. aasta Ukraina sündmusi ning nüüdseks on laiaulatuslikud kontaktid ning kahepoolsed kohtumised sisuliselt katkenud ja Venemaaga arutatakse ainult konkreetseid rahvusvahelisi küsimusi, nagu Iraani tuumaprogramm või Süüria kodusõda.

Lavrov kritiseeris Euroopa Liitu ka selle eest, et see ei pööra tema sõnul tähelepanu venekeelsete õiguste ebaseaduslikule piiramisele Balti riikides ja Ukrainas. Tema sõnul talub Euroopa Liit venekeelsete meediakanalite sulgemist ja ajakirjanike vangistamist Balti riikides ning "häbiväärse kodakondsusetuse teema" säilimist seal.

Soome välisminister kaitses pressikonverentsil Euroopa Liidu seisukohti.