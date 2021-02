"Praeguse hetkeni ei ole keegi välismaa esindajatest mingisugust pöördumist loa saamiseks kohtumiseks Navalnõiga esitanud," ütles Moskva Simonovi kohtu pressiesindaja Kristina Švadtšenko uudisteagentuurile Interfax.

Varasemalt oli Euroopa Liidu välisteenistus teatanud, et Borrell sooviks oma 4.-6. veebruarini toimuva visiidi ajal Navalnõiga kohtuda.

Moskva linnakohtus selgitati, et igasugused kohtumised süüdimõistetutega on võimalikud ainult kohtu loal. "Arvestades seda, et 2. veebruari kohtuotsus ei ole veel jõustunud, on süüdimõistetu Navalnõi Moskva Simonovi kohtu vastutusalas ning vastavalt peab ka küsimuse kohtumise lubamisest otsustama Simonovi kohus üldises korras, mis on ette nähtud Venemaa seadustes," ütles Moskva linnakohtu pressiesindaja Uljana Solopova.

Simonovi kohus rahuldas 2. veebruaril Vene vanglateameti taotluse ja asendas Navalnõile 2014. aastal mõistetud tingimisi karistuse 3,5 aastase reaalse vanglakaristusega. Vene kohus tunnistas 2014. aasta detsembris Aleksei Navalnõi ja tema venna Olegi süüdi varguses niinimetatud Yves Rocher' kohtuasjas, milles on nähtud poliitilisi motiive.

Kuna Navalnõi karistusest arvestati maha varasemalt juba koduarestis oldud aeg, peab ta uue otsuse kohaselt vanglas viibima kaks aastat ja kaheksa kuud, mis tähendab, et ta vabaneks 2023. aasta oktoobris.