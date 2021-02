Biden lubas diplomaatia tähtsustamist ja suuremat seotust maailmaga

"Ameerika on tagasi. Diplomaatia on tagasi. Teie olete kõige selle keskmes, mida kavatsen teha," ütles Biden koos asepresident Kamala Harrisega diplomaate tervitades.

Biden külastas välisministeeriumi, et rõhutada oma lubadust taastada mitmepoolne lähenemine Ühendriikide välispoliitikale ja suhted rahvusvahelise kogukonnaga.

Valge Maja pressisekretär Jen Psaki ütles, et Bideni visiit "keskendus suuresti tema soovile tänada mehi ja naisi, kes on diplomaadid, tsiviilametnikud, kes on selle institutsiooni süda ja hing, ning, otsesõnu, meie valitsus".

Biden lubas juba möödunud aasta lõpul tutvustades oma valikuid välisministri, riikliku julgeoleku nõuniku, luurejuhi ja kabineti teistele võtmekohtadele, et USA naaseb jõulisemalt maailmapoliitikasse ja uuendab liitlassuhteid.

"See on meeskond, mis peegeldab tõsiasja, et Ameerika on tagasi. Valmis juhtima maailma, mitte sellest tagasi tõmbuma," märkis Biden tollal. President lubas edendada koostööd kogu maailmas ja tõdes, et Ühendriigid ei saa lahendada üleilmseid probleeme üksi.

Biden kutsus Myanmari sõjaväge üles võimust loobumisele

Biden kutsus välisministeeriumi külastamise käigus peetud kõnes Myanmari sõjaväge üles võimust loobumisele ning riigipöörde käigus kinnipeetud valitsusjuhtide ja aktivistide vabastamisele.

"Ei saa olla mingit kahtlust, et demokraatlikus riigis ei peaks jõud kunagi püüdma tühistada rahva tahet ega usaldusväärsete valimiste tulemusi," ütles Biden.

"Sõjavägi peaks loobuma enda haaratud võimust, vabastama kinnipeetud advokaadid, aktivistid ja riigiametnikud, kaotama telekommunikatsiooni piirangud ja hoiduma vägivallast," manitses president.

Bideni sõnul peab Jeemeni sõda lõppema

Biden ütles ka, et Jeemeni sõda peab lõppema ja lubas peatada toetuse Saudi Araabia juhitud sõjalistele operatsioonidele riigis.

Ühtlasi lubas Biden peatada sõjaga seotud relvade müügi Saudi Araabiale.

"See sõda peab lõppema," sõnas Biden.

"Oma pühendumuse rõhutamiseks lõpetame Ameerika kogu toetuse ründeoperatsioonidele Jeemeni sõjas, mille seas ka asjakohase relvamüügi," lisas president.

"Biden kavatseb kuulutada välja lõpu USA toetusele ründeoperatsioonidele Jeemenis. See on lubadus, mis ta tegi kampaania ajal ja millest ta kavatseb kinni pidada," hoiatas juba varem päeval USA riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan.

Saudi Araabia kinnitas neljapäeval pärast Bideni sõnavõttu toetust terviklikule poliitilisele lahendusele Jeemenis.

"Kuningriik on kinnitanud oma kindlat toetust Jeemeni kriisile tervikliku poliitilise lahenduse leidmisel ja tervitab USA rõhuasetust diplomaatiliste jõupingutuste tähtsusele probleemi lahendamisel," teatas Saudi Araabia riiklik uudisteagentuur Saudi Press Agency (SPA).