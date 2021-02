Nimekiri EL-i riikidest, kes plaanivad kasutada vaktsiinipassi

Mitmed Euroopa Liidu riigid on teatanud, et koroonaviiruse epideemiast tingitud piirangute lõpetamiseks on vajalikud spetsiaalsed vaktsiinipassid. ERR tegi nimekirja riikidest, kus on olemas kindlad plaanid vaktsiinipasside kasutamiseks.

Vaktsineerimispass on dokument, mis tõendab, et inimene on vaktsineeritud koroonaviiruse vastu. Euroopa Liidu riigid plaanivad vaktsiinipassi kasutada peamiselt selleks, et inimesed saaksid uuesti alustada reisimist.

Järgneb nimekiri Euroopa Liidu riikidest, kus plaanitakse või juba kasutatakse vaktsiinipasse.

Küpros

Küpros oli esimene Euroopa Liidu liikmesriik, kes teatas, et koroonaviiruse vastu vaktsineeritud inimesed ei pea riiki sisenemisel näitama negatiivset koroonatesti ega pea minema karantiini.

Küprose valitsus plaanib lubada oma territooriumile siseneda kõikidel Euroopa Liidust pärit reisijatel, kes on vaktsineeritud koroonaviiruse vastu. See tähendab, et need reisijad peavad tõestama, et nad on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud.

Tšehhi

Tšehhi plaanib samuti lubada koroonaviiruse vastu vaktsineeritud isikutel riiki piiranguteta reisida.

"Kindlasti on lihtsam kasutada vaktsiinipassi, kui lasta enne igat piiriületust koroonatest teha," ütles Tšehhi tervishoiuminister Jan Blatny.

Taani

Taani valitsus on teatanud, et kõik kodanikud, kes saavad koroonavaktsiini, saavad ka vaktsiinipassid. Samuti pakub Kopenhaagen digitaalseid vaktsineerimispasse neile, kes plaanivad Taani sõita.

"See on lisapass, mida saab kasutada mobiiltelefonis. See dokumenteerib, et inimene on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud," ütles Taani rahandusminister Morten Boedskov.

Kreeka

Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis oli esimene Euroopa Liidu juht, kes kutsus üles EL-i institutsioone looma koroonaviiruse vaktsineerimistõendit.

26. jaanuaril teatas Kreeka turismiminister Harry Theoharis, et vaktsiinipass on vajalik piirangute leevendamiseks.

Ungari

Ungaris on koroonaviirusest paranenutel või vaktsineeritud inimestel kasutusel plastikust kaart, mis tõestab nende immuunsust viiruse vastu. Need, kes omavad Ungaris sellist kaarti, võivad peagi saada lisahüvesid, näiteks neile ei kehtiks enam komandanditunni ajapiirangud.

Island

Alates 21. jaanuarist on Islandi ametivõimud välja andnud vaktsiinipasse neile kodanikele, kes said teise koroonaviiruse vastase süsti.

Poola

Poola on avalikustanud vaktsiinipassi kasutuselevõtu kavandi. See lubaks koroonaviiruse vastu vaktsineeritud inimestele suuremaid vabadusi. Dokument väljastatakse QR- koodi kujul, mille saab alla laadida sotsiaalministeeriumi kodulehelt. Neil, kellel nutitelefoni pole, saavad alternatiivina kasutada ka trükiversiooni.

Portugal

Portugali ametivõimud on toetanud vaktsiinipassi loomise ideed, mis hõlbustaks inimeste reisimist Euroopa riikide vahel.

Hispaania

Hispaania turismiminister Reyes Maroto on teatanud, et riigi valitsus töötab välja vaktsiinipassi, mis hõlbustaks reisimist.

Rootsi

Rootsi plaanib suvel võtta kasutusele digitaalse vaktsiinipassi.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen toetab samuti vaktsiinipasside ideed. Selle käigus väljastaksid liikmesriigid vaktsiinipassi igale inimesele, kes on vaktsineeritud koroonaviiruse vastu.

Vaktsineerimispasside ideed on toetanud ka Euroopa Nõukogu, kuid kokkuleppele pole veel jõutud, milliseid sertifikaate võiks kasutada.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on siiski soovitanud valitsustel mitte kiirustada koroonaviiruse vastu vaktsineeritud inimestele reisivabaduse andmisega.