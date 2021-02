Verhofstadt süüdistas von der Leyenit koroonaviiruse epideemia drastilises pikendamises mandri-Euroopas, teatas The Times.

"See on fiasko. Kaks kuud pärast vaktsiinide kasutusele võtmist on vaktsineeritute arv Euroopas endiselt dramaatiliselt madal. Keskmiselt on ühe süsti saanud mitte rohkem kui neli protsenti Euroopa kodanikest," ütles Verhofstadt.

Verhofstadti sõnul vihastab teda see, et kui 75 protsenti koroonavaktsiinidest toodetakse Euroopa territooriumil, siis ikkagi on ravimist suur puudujääk.

"Euroopa on vaktsiinide tootmisel maailmas juhtpositsioonil, kuid kõigis liikmesriikides on varudest puudus. Seda pole aga USA-s ja Suurbritannias. USA-s on esimese süsti saanud 10 protsenti elanikkonnast, Suurbritannias on see arv 20 protsenti," ütles Verhofstadt.

"Peame pidama täiendavaid läbirääkimisi vaktsiinitootjatega ja kiirendama uutele koroonavaktsiinidele tegevusloa andmist," lisas Verhofstadt.

Samuti süüdistas Verhofstadt von der Leyenit "diplomaatilise katastroofi korraldamises", mille käigus on hävitatud Euroopa Liidu ja Suurbritannia vahelised suhted.

Verhofstadti sõnul von der Leyeni ettepanekud Iirimaa piirikontrolli taastamiseks mürgitasid suhted Suurbritanniaga.

"Põhja-Iirimaa protokolli artikli 16 kasutamine on olnud diplomaatiline katastroof, mis hävitas mõne sekundiga enam kui kolme aasta jooksul Michel Barnieri poolt Suurbritanniaga peetud läbirääkimiste tõsiduse," ütles Verhofstadt.