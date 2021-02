Katri Raik astus sotside juhatusest tagasi

Raik ütles ERR-ile, et tema töökohustused Narva linnapeana ei võimalda muid aeganõudvaid kohustusi.

"Narva linnapea on 24/7 töö, mille kõrvalt millekski muuks aega ei jää. Ma tundsin, et ma kogu aeg petan oma kaaslasi jõudmata juhtkonna koosolekule, jõudmata juhatuse koosolekule ja ma ei tee nalja," lausus Raik.

"Ajalimiit ei võimalda selle töö kõrvalt teha muid asju," lisas ta.

Kohalikel valimistel kandideerib ilmselt Keskerakonnaga ühes nimekirjas

Raik kinnitas, et kavatseb kandideerida ka kohalikel valimistel.

"Me oleme koalitsioonis, kus mina esindan fraktsiooni Meie Narva ja me oleme koalitsioonis Keskerakonna fraktsiooniga. On üsna ootuspärane, et me läheme koos valimistele," lausus Raik lisades, et see tähendab ühist valimisnimekirja.

"Ühine valimisnimekiri. Aga täpsemaid asjaolusid me ei ole arutanud. Praegu on väljakutse number üks linna eelarve vastu võtmine ja Covidi võitmine," lausus Raik.