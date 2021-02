Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles reedel intervjuus ajakirjanik Vladimir Solovjovile, et Venemaa on valmis katkestama suhted Euroopa Liiduga, kui sanktsioonidega Venemaa vastu jätkatakse. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles hiljem ajakirjanikele, et Lavrovi kommentaarid on kontekstid välja võetud.