Narva soovib soojahinna tõusu hirmus energiaturuseaduse kiiremat muutmist

Kuigi Balti elektrijaamast tarnitav soojus on võrreldes teiste linnadega jätkuvalt Eesti odavaim, on hinnatõus Narva elanikele ärevaks signaaliks. Eesti Energia tütarfirma Enefit Poweri juhatuse esimehe Andres Vainola sõnul veab kaugkütte hinnatõusu CO2 kvootide kallinemine ja juba praegu on soojatootjal põhjust uueks hinnatõusutaotluseks.

"Selles uues kokku lepitud tariifid on arvestatud CO2 hinnaga 27,4 eurot tonnist. Aga kõik me täna teame, et CO2 hind on juba täna seal 37-38 eurot tonnist. Nii et see positsioon on meil täna täiesti lahti uuesti, nii et siin oht ilmselgelt täiendavale hinnatõusule eksisteerib," ütles Vainola.

Narva linnapea Katri Raik kinnitas, et Narva elanikud kaugkütte hinnatõusu välja ei vea.

"Meil on madalad sissetulekud inimestel, Narva mure on palgavaesus. Narva töötute arv on tõusmas praegu üle 4000 inimese piiri, mis viimati oli selline 2012. aastal ja soojahinna tõusu on peredel raske vastu võtta. Oluline on siin, et millegipärast on Narva ainus koht, kus koostootmisjaam ei saa praegu toetust," ütles Raik.

Narva elektrijaamad jäeti taastuvenergia toetusest ilma kümmekond aastat tagasi. Sellele vaatamata kasutatakse praegugi Balti elektrijaama koostootmisplokis kütusena ligi kolmandiku ulatuses puidujäätmeid, millest pool ostetakse Eestist ja pool tuuakse välismaalt.

Samas on juba aasta aega riigikogu menetluses energiaturu seaduse muudatus, mis vastuvõtmisel võimaldaks Narva elektrijaamadel taas puidu põletamise eest toetust saada.

"Elektrituruseaduse muudatustega koostootmine Balti elektrijaamas saaks toetust. See oleks üks konkreetne lahendus, kuidas me saaksime võimalikku täiendavat hinnatõusu ohjeldada," ütles Vainola Enefit Powerist.

Kaugem lahendus, mis toimiks ka siis, kui Balti elektrijaam kütusena enam põlevkivi ei kasuta, võiks sündida õiglase ülemineku raames.

"Meil on ka mõtteid, kuidas ta näiteks teha 100 protsenti puiduhakke peale, aga on ka teisi variante laua peal, nii et me oleme nendeks väljakutseteks valmis ja meil on siin mitu lahendust, et ka pikaajaliselt pakkuda Narva linnale kaugkütet mõistliku hinnaga ja seda võimalikult väikse CO2 intensiivsusega või üldse süsinikneutraalselt," selgitas Vainola.

Praegu kavandab Narva linn pöördumist valituse poole, et energiaturu seaduse muutmist kiirendada ja kaugkütte hinnatõusu peatada.