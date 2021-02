BITE soovib Eesti turule tulekuks 5G sagedusala neljaks jagamist

Praegu kehtib määrus, mis jagab 5G kolme ettevõtja vahel, mis annaks 5G arendamise võimaluse Teliale, Elisale ja Tele2-le. Eelmise valitsuse minister Raul Siem (EKRE) leidis, et välja tuleks jagada neli luba, milles nähti ennekõike võimalust Levikomile.

Nüüd aga saatis BITE-t esindav vandeadvokaat Sten Luiga ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutile kirja, kus märkis, et tema kliendi huvi Eesti telekommunikatsioonituru vastu on suur, kuid turule tuleku võimaldamiseks tuleks välja jagada neli sagedusluba.

"Kuigi 5G sagedusluba on BITE jaoks ainult üks eeldus Eesti turule sisenemiseks, on tegemist määrava tingimusega. BITE turule sisenemine sõltub olulisel määral sellest, kas 5G konkursil jagatakse välja kolm või neli sagedusluba. Seetõttu palume teil kaaluda tingimuste muutmist selliselt, et konkursi objektiks oleks neli sagedusluba. BITE-le teadaolevalt on sellist võimalust majandus- ja kommunikatsiooniministeerium varasemalt ka uurinud," kirjutas advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat Luiga.

Luiga palus minister Sutil leida aega virtuaalseks kohtumiseks, kus BITE esindajatel oleks võimalik oma plaane täiendavalt selgitada ja ennast tutvustada.

Varasemalt on BITE teatanud, et uue tegija tulek Eesti 5G turule tooks riiki täiendavaid investeeringuid, uusi töökohti ja pakuks rohkem konkurentsi ja nii ka soodsamaid hindu.

BITE on Leedus ja Lätis tegutsev sideoperaator, kes pakub teenuseid nii üle püsi- kui ka mobiilivõrgu. BITE kuulub omakorda USA varahaldusfirmale Providence Equity Partners. Eesti turg ei ole BITE-le tundmatu, sest meediaturul on BITE Eestis aktiivne läbi telekanali TV3 ning Go3 teenuse. BITE on telekommunikatsiooni sektoris tegutsenud alates 1995. aastast ning annab Baltimaades tööd ca 1800 töötajale.