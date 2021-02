Sutt lubab 5G sagedusalade uut konkurssi juba talvel

Kõige uuema andmesidetehnoloogia ehk 5G võrgu kasutuselevõtt jooksis eelmisel kevadel Eestis tupikusse, sest toonane minister Raul Siem (EKRE) tühistas 5G sagedusala kolmeks jagamise konkursi.

See andnuks 5G arendamise võimaluse Teliale, Elisale ja Tele2-le. Siem pakkus, et 5G võrguks vajalik sagedusala tuleks jagada neljaks osaks. See sobinuks Levikomile, kes on samuti konkursil osalemise vastu huvi väljendanud.

Tegelikult kehtib tänaseni määrus, mis jagab 5G kolme ettevõtja vahel. Uut konkurssi sätestav määrus on jõudunud valmimisjärku. Lähinädalatel soovib majandusministeerium saada paika 5G võrguturbe reeglid, mis on esile kerkinud Hiina tehnoloogia kasutamisega.

"5G konkurss ootab tegelikult seda sama üldist turbenõuete paikapanekut võrgu jaoks ja nii, kui me oleme need paika saanud, siis läheme kiiresti edasi ka 5G konkursiga," rääkis Sutt . "Minu soov on kindlasti liikuda hästi kiiresti ja ma usun et lähiajal kuulete ka juba tehtud otsusest. Me räägime ikkagi talvest," lisas minister.

Samas ei ole veel otsustatud, mitmeks osaks sagedusala jagatakse.

"Seda, kas läheme kolme või neljaga, peame eraldi otsustama, aga üldise põhimõttena on rohkem konkurentsi kindlasti hea," rääkis Sutt.

Küsimusele, kas see peaks tähendama, et ta eelistab nelja sagedusala, vastas minister: "Sellest ei peaks praegu midagi rohkemat välja lugema, kui et me otsustame siis, kui me oleme need konkursi tingimused paika pannud."

Eelmise aasta lõpus olemasolevatel sagedustel 5G võrgu avanud Telia hinnangul ootavad kõik operaatorid selgust uute sageduste jagamise osas.

"Kindlasti kõige kiirem viis selle sageduskonkursiga edasi minna on täna kehtivate reeglitega, kus oleks kolm sagedusluba. Minna edasi nii kiiresti kui võimalik, sest terve muu maailm jookseb lihtsalt 5G-ga meil muidu eest ära," rääkis Telia Eesti tehnoloogiajuht Andre Visse.

Leedus ja Lätis tegutsev sideettevõtte BITE Group teatas, et kui Eestis jagatakse välja neli 5G litsentsi, soovivad nad konkursil osaleda. Bite teatel pakuksid nad Eestis praegustest tunduvalt soodsamaid hindu.

Telia Eesti tehnoloogiajuht siiski kahtleb selle võimalikkuses: "Mobiilsideturg Eestis on väga-väga konkurentsitihe juba täna ja hinnad on ühed maailma madalamad." Küsimusele, kas Bite suudaks pakkuda odavamat andmesidet, vastas Visse: "Elame, näeme."