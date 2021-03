MKM-i kantsler Ando Leppiman volitas sotsiaalministeeriumi korraldama ja läbi viima rakendusuuringu "Hinnang praegustele ja 5G kasutuselevõtmisega kaasnevatele võimalikele tervisemõjudele, mis on seotud mitteioniseeriva kiirgusega", mille eest kohustub tasuma kuni 60 000 eurot, selgub ministeeriumi dokumendiregistrist.

"Kuna uute 5G võrkude loomine muutub üha päevakajalisemaks, siis on viimasel ajal tugevalt kasvanud ka avalik huvi 5G tervisemõjude vastu. Meie hinnangul ei ole alust arvata, et 5G toob kaasa kahjulikke tervisemõjusid, kuna 5G kiirgused ei ületa ületa teiste seniste mobiilimastide ja seadmete kiirgusi. Kuna aga huvi on suur, siis tellime kõhkluste kummutamiseks koos sotsiaalministeeriumiga detailsema uuringu, mis vaatab kiirgusmõjusid Eestis laiemalt ja vajadusel soovitab üldiste kiirgusnormide ülevaatamist," ütles MKM-i pressiesindaja Laura Laaster teisipäeval ERR-ile.

Ta lisas, et seni ei ole Eesti sideoperaatoritel kehtestatud kiirgusnormide järgmisega probleeme olnud.

Eestis ei ole veel laiale kasutajaskonnale mõeldud 5G võrku rajatud, see on osaliselt ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri taga, kes peab otsustama, mitu sagedusluba sideoperaatoritele Eestis välja anda.