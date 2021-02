Soome välisminister Pekka Haavisto ütles Venemaa meediale, et Soome oleks vajadusel valmis võõrustama Venemaa presidendi Vladimir Putini ja USA presidendi Joe Bideni kohtumist. Haavisto kohtub esmaspäeval Peterburis Venemaa välisministri Sergei Lavroviga.

"Oleme alati valmis häid teenuseid pakkuma," teatas Haavisto.

Haavisto ei tõstatanud ise Venemaa ja USA presidentide potentsiaalse tippkohtumise võõrustamist Soomes. Seda küsis temalt Venemaa meedia.

"Muidugi teame, et on ka muid võimalusi, kuid Helsingi on alati olnud hea kohtumispaik," ütles Haavisto.

Haavisto sõidab esmaspäeval Peterburi, et kohtuda Venemaa välisministri Sergei Lavroviga. Kohtumine pälvib rahvusvahelise meedia tähelepanu, kuna hiljuti vangistati Venemaal opositsiooniliider Aleksei Navalnõi. Pingeid suurendab samuti asjaolu, et hiljuti käis Moskvas Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell, kelle visiit sai laialdast kriitikat.

Soome pealinn Helsingi võõrustas 2018. aasta suvel USA presidendi Donald Trumpi ja Venemaa presidendi Vladimir Putini tippkohtumist. Haavisto sõnul pidasid riigid ka eelmisel sügisel Helsingis läbirääkimisi relvapiirangute üle.

"Mõlemal delegatsioonil oli hea meel, et suutsime läbirääkimisteks pakkuda neutraalse asukoha," lisas Haavisto

USA ja Venemaa leppisid hiljuti kokku strateegiliste tuumarelvade piiramise lepingu pikendamises viie aasta võrra.

Laupäeval ütles Haavisto Soome meediale, et kavatseb Peterburis tõstatada Navalnõi juhtumi ja nõuda tema vabastamist.

Haavisto sõnul pole teada, et Euroopa Liit kavandaks Venemaa vastu uusi sanktsioone.

Haavisto lisas, et Soome järgib Euroopa Ravimiameti (EMA) seisukohta Venemaal välja töötatud Sputniku koroonavaktsiini osas.

"Kui Sputniku vaktsiin oleks Euroopa Liidus lubatud, saaks seda kasutada nagu teisi vaktsiine," ütles Haavisto.