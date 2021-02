Kuigi Eestisse miljard eurot maksvat moodultuumajaama kavandav Fermi Energia lubab aasta jooksul esitada valitsusele eriplaneeringu taotluse, siis tegelikult riigil seisukoht tuumajaama osas praegu puudub. Riigikogu majanduskomisjoni esimehe Kristen Michali sõnul on koalitsioonileppes kirjas, et tuumaenergeetika kasutusvõimalusi hakatakse uurima. Alles selle uuringu tulemuste põhjal saab valitsus otsustada, kas Eestisse on tuumajaama vaja.

"Läbi arutada tuleb nii-öelda tehnoloogiliselt, ohutusarvestusega, kui ka energeetikaporfelliga laiemalt ja ka tasuvuse mõttes. Kõik see arutelu ju seisab ees, et enne arutelu ära öelda, et kuhu see kõik läheb. Võibolla jõutakse järeldusele, et Eestis ühel hetkel me jõuame sinnani, et me rajame hästi palju meretuuleeparke ja kõik on sellega kaetud, võibolla me jõuame järeldusele, et me vajame neljanda põlvkonnatuumajaama," ütles Michal.

Tuumaenergia analüüsiks pannakse järgmiseks kuuks kokku ekspertide töörühm, kes esitab oma järeldused valitsusele. Selle koostamise tähtaeg paigas pole. Keskkonnaminister Tõnis Mölderi sõnul sõltub see töörühma analüüsidest ja tööaktiivsusest.

"Me teame seda, et kui me tahame Eestis teatud hetkel põlevkivist elektritootmisest väljuda, meil on vaja kaaluda erinevaid alternatiivseid elektritootmise variante ja tõepoolsest tuumaenergeetika analüüsimine selles kontekstis on oluline," sõnas Mölder.

Endise keskkonnaministri Rene Koka hinnangul on tuumaenergeetika perspektiivne. "Me peame vaatama kõiki võimalusi, kuidas tagada Eesti riigile tulevikus energiajulgeolek ja kindlasti on tuumajaam üks nendest lahendusest, mida tuleb ka kaaluda ja mis ei saa olla tabuteema," märkis Kokk.

Keskkonnakomisjoni kuulva Jevgeni Ossinovski sõnul Sotsiaaldemokraatidel tuumajaama küsimuses ühtset seisukohta veel pole. Kuid tema hinnangul puudub Eestis tuumajaama ehitamiseks vajadus, kompetents, rahalised vahendid ja ühiskondlik kokkulepe.

"Need eesmärgid, mis sellele püstitatakse, mis puudutavad varustuskindlust jne, on minu hinnangul saavutatavad teiste, lihtsamate vahenditega ja kiiremini. Ja need ettevalmistused tuumajaama rajamiseks, mis vastavalt rahvusvahelistele lepetele tuleb riigil teha, on tegelikult kolossaalsed," rääkis Ossinovski.

Fermi Energia on välja valinud viis võimalikku tuumajaama asukohta: Kaberneeme, Kunda ja kolm paika Lüganuse vallas. Lüganuse valla kinnitusel on ettevõte käinud oma plaane tutvustamas, kuid esialgu on vallal liiga vähe infot, et seisukohta võtta.

"Lähiajal ta volikokku veel ei tule, eks komisjonides ja muudes ringkondades saab arutada. Ma tean, et lähiajal on neil kohtumine ka valla ettevõtjatega. Kus arutada samamoodi neid erinevaid võimalusi ja alternatiive. Eks küsimusi on väga palju veel üleval. Räägime kasvõi nendest jääkidest ja kõik see," rääkis Lüganuse vallavolikogu esimees Risto Lindeberg.

Lindebergi sõnul ütleb rahavas aina häälekamalt oma arvamust välja. "Aga seal on ka teadmatust nii palju praegu, ma arvan ka rahval on lihtne ei öelda. Aga me täpselt ei tea, mis selle taga veel on," sõnas ta.