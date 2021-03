USA meedia teatel ütles New Yorgi kuberneri Andrew Cuomo abiline, et Cuomo käperdas teda kuberneri residentsis. Tegemist on kõige tõsisema süüdistusega, mis on seoses naiste ahistamisega Cuomo vastu esitatud.

"Naine oli eelmise aasta lõpus Cuomoga üksi, kuberner sirutas käe tema särgi alla ja käperdas naist," teatas The Times Union of Albany.

63-aastane Cuomo olevat noore naise kutsunud enda juurde, öeldes, et ta vajab oma mobiiltelefoniga abi.

Cumo teatas kolmapäeva õhtul pressiesindaja vahendusel, et ta pole kunagi midagi sellist teinud.

New Yorgi osariigi Albany linnapea Kathy Sheehan ütles kolmapäeval, et väidetav ohver ei ole Albany politseijaoskonnale kaebust esitanud.

Cuomo seisab juba silmitsi veel mitme naise ahistamissüüdistustega. Viis süüdistajat - Charlotte Bennett, Lindsey Boylan, Ana Liss, Karen Hinton ja viimase juhtumi väidetav ohver - töötasid kuberneri juures Albanys või ajal, mil Cuomo töötas president Bill Clintoni administratsioonis.

Bennetti advokaat Debra Katz ütles, et viimane Cuomo vastane süüdistus on sarnane tema kliendi looga.

Cuomo ise on eitanud kellegi sobimatut puudutamist, kuid on öelnud, et tal on kahju, kui ta tegi kellegi olukorra ebamugavaks. Cuomo on korduvalt öelnud, et ei astu kuberneri ametikohalt tagasi.

New Yorgi peaprokurör Letitia James on kokku pannud uurimisrühma, et uurida Cuomo käitumist töökohal. Kuberner on kutsunud seadusandjaid ja avalikkust ootama selle uurimise tulemusi.

USA föderaalsed võimud uurivad ka seda, kas Cuomo administratsioon moonutas andmeid, mis olid seotud koroonaviiruse epideemia puhangutega New Yorgi osariigi hooldekodudes.