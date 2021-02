Tallinnas ei ole eakatele õpetajatele piisavalt vaktsiini

Tallinna saksa gümnaasiumi direktori Kaarel Rundu sõnul tegid kõige kiiremini vaktsineerimisotsuse need, kes on pidanud mitu korda isolatsioonis olema. Kooli töötajatest vaktsineerib end ligikaudu 80 protsenti.

Saksa gümnaasiumi õpetaja Mart Kuhi ütles, et vaktsineerituna on tal endal kindlam koolis olla. "Ma ei pea muretsema selle pärast, et mind isolatsiooni määratakse, aga teisest küljest ka tahaks vanavanemaid külastada mingi hetk," lausus Kuhi.

Alla 70-aastastele süstiti AstraZeneca vaktsiini, vanematele süstitakse Moderna või Pfizer/BioNTechi vaktsiini.

Kõigil vaktsiini soovinud 70-aastastel pedagoogidel ja koolitöötajatel nii hästi kui saksa gümnaasiumi omadel ei läinud.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev ütles, et linnal puudub piisavalt palju vaktsiine selleks, et vaktsineerida koolitöötajaid, kes on 70-aastased või vanemad."Me teame, et Astra Zeneca ei ole sobiv vaktsiin nende jaoks, aga teist vaktsiini meil on väga vähe," märkis ta.

Belobrovtsevi sõnul on vaktsiini saanud need vanemad pedagoogid, keda vaktsineerib Lääne-Tallinna keskhaigla, Ida-Tallinna keskhaiglal 70-aastaste jaoks vaktsiini pole. Viimasest öeldi "Aktuaalsele kaamerale", et haigla soovis saada Moderna vaktsiini, kuid haigekassast öeldi neile, et seda napib ning vanematel õpetajatel soovitatakse vaktsineerimiseks pöörduda oma perearsti poole.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik möönis, et tõrkeid võib ette tulla. "Tervishoiuasutused, kes vaktsineerimist korraldavad vastavalt nimekirjadele, peavadki tellima erinevaid doose, et oleks piisav kogus tagatud mõlema rühma jaoks. Kindlasti võib olla praegu mingeid ajutisi käivitamistõrkeid," lausus ta.

Kuigi vaktsineerimist korraldab sotsiaalministeerium, lubab haridus- ja teadusminister Liina Kersna teema tõstatada valitsuse kabinetiistungil.

"Me tahame ju eelkõige kaitsta riskirühmas inimesi, ja kui õpetaja on riskirühmas inimene, siis tema vaktsineerimist mitte ei peaks edasi lükkama, vaid vastupidi – selle me peaksime tegema ära võimalikult kiiresti, temale sobiva vaktsiiniga," lausus Kersna.

Kersna sõnul on eesmärk vaktsineerida põhikoolide ja gümnaasiumide õpetajad 18. märtsiks. Alushariduse ehk lasteaia töötajate vaktsineerimist alustatakse 1. märtsil, seejärel vaktsineeritakse kutsekoolide ja ülikoolide töötajaid ning seejärel huvihariduse töötajaid.