Prantsusmaa ja Saksamaa leppisid neljapäeval kokku, et hakkavad nõudma üle ühispiiri liikuvatelt töötajatelt negatiivseid koroonaviiruse teste vältimaks piiri täielikku sulgemist pandeemia ohjeldamiseks.

"Piiri sulgemised ei ole praegu teema," ütles kantsler Angela Merkel Berliinis ajakirjanikele pärast Euroopa Liidu liidrite videotippkohtumist.

Merkel ütles, et Prantsusmaa Moselle'i departemang sõlmib ise kokkulepped Saksamaa Saarimaa ja Rheinland-Pfalzi liidumaaga.

Kantsler lisas, et Saksa piiri sulgemine Tšehhi Vabariigi ja Austria Tirooli liidumaaga oli "väga erinev", kuna seda palusid Saksa regionaalvõimud.

Saksa-Prantsuse piiri sulgemine 2020. aasta kevadel koroonapandeemia esimese laine ajal tekitas pingeid nii kahe riigi kui kohalike elanike seas.

"Me ei taha, et Saksamaa piiri täielikult kinni paneks," ütles Prantsusmaa Euroopa-asjade minister Clement Beaune varem neljapäeval, andes teada iga-nädalasest PCR-testi nõudest üle piiri liikuvatelt töötajatelt, kellel on palutud ka võimaluse korral teha tööd kodust.

Saarimaa peaminister Tobias Hans ütles telekanalile ARD, et "meil on samalaadsed meetmed Saksamaa poolel".

Moselle'i idaosas on praegu kiiresti levimas koroonaviiruse Lõuna-Aafrika variant. Berliin hoiatas eelmisel nädalal, et kaalub uute reisipiirangute kehtestamist piiril Moselle'iga.

Saksamaa on üks neist riikidest, mida Euroopa Komisjon kritiseeris enne EL-i tippkohtumist piiride sulgemise eest.

Prantsuse töötajatele, kes regulaarselt ületavad piiri Luksemburgiga, ei laiene uued nõuded.

Prantsuse ministrid on öelnud, et Prantsuse-Saksa piiril võidakse ühiseid piiripatrulle tugevdada, et tagada reeglitest kinnipidamine.

Macron loodab EL-i jõudmist üksmeelele reisimisreeglites

Prantsuse president Emmanuel Macron väljendas neljapäeval veendumust, et Euroopa Liidu liidrid suudavad leppida kokku ühistes standardites, mis võimaldavad rahvusvahelist reisimist suvel.

"Keegi meist ei aktsepteeri, et turistide meelitamiseks on ühel riigil leebemad reeglid kui teistel ja võtab riske, pannes inimesed tulema maailma teisest otsast, et täita oma hotellid," ütles ta pärast EL-i liidrite videotippkohtumist, millel arutati kas ja millal võtta kasutusele vaktsiinipassid.

Selline pass aitaks kaasa lennuliikluse taastumisele ja võibolla aitaks ära hoida veel üht katastroofilist suvepuhkuste hooaega.

Turismist sõltuvad Lõuna-Euroopa riigid nagu Kreeka ja Hispaania toetavad koroonapasside kasutuselevõtmist, kuid nende põhjapoolsed partnerid nagu Saksamaa kahtlevad nende toimimises.

Macron ütles, et vaktsiinitunnistused ei saa olla tingimus reisimiseks Euroopas sel suvel, kuna suurel hulgal ühenduse elanikkonnast ei ole veel ligipääs vaktsineerimisele. Ta lisas, et vaktsineerimata inimestelt võidakse nõuda tõendit negatiivse koroonatesti kohta.