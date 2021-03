Eesti suursaadik Gruusias ja Armeenias Riina Kaljurand ütles, et opositsiooniliidri vahistamisega näitab Gruusia võimupartei oma konservatiivsemat ja jõulisemat poolt ning soovib näidata ühiskonnale, et Gruusia on õigusriik.

Kaljurand rääkis "Välisilmale" antud intervjuus, et ilmselt vaatavad kõik riigid Gruusia arenguid suure murega.

"Miks seda teed mindi, teades, et rahvas tuleb tänavatele ja vägivallalaine ilmselt suureneb, ning teades, et see nivelleerib ära kõik positiivse, mida üldse on suudetud nelja kuu jooksul saavutada? Ma arvan, et võib-olla on siin just tegemist sellega, et Gruusia Unistus uue peaministri näol näitab oma konservatiivsemat ja jõulisemat nägu ja see võib olla ka lihtsalt näitamaks opositsioonile ja ka ühiskonnale, et Gruusia on õigusriik, et kohtuotsused pädevad, et kohtuotsuseid tuleb täita ja kui ei täideta, siis sellele järgnevad teatud sammud," arutles Kaljurand.

"Nüüd on küsimus selles, kas tõesti see oli ainus viis, kuidas oma valijaskonda mobiliseerida, sest üks asi on kohtuotsuse täitmine, teine asi on see, et oli teada, et see võtab ära kogu kompromissivõimaluse üldse. See on loomulikult väga kahetsusväärne," lisas ta.

Kaljuranna sõnul püüavad leida Gruusias toimuvale lahendust nii Euroopa Liidu delegatsioon kui ka USA saadik.

Kaljuranna hinnangul tuleb Gruusiale anda rahvusvaheliselt selge sõnum, et kõigepealt peavad suutma kohalik võim ja opositsioon omavahel dialoogi pidada. Vastasel juhul on raske võtta tõsiselt Gruusia püüdlusi Euroopa Liidu ja NATO suunal, kus otsustusprotsess on veel keerulisem.

"Vaatame, kus kompromissikoht leitakse. Kas kompromissiks saavad uued valimised või näiteks kumbki pool loobub millestki, astub sammukese tagasi mingitest nõudmistest? Hetkel on seda raske ette näha, aga olen aru saanud, et mõlemad pooled mõistavad väga hästi, et nad on ennast nurka mänginud, et manööverdamisruumi on jäänud väga väheseks ja lõputult see olukord kesta ei saa, sest vastasel juhul Gruusia lihtsalt kaotab veel ühe aasta. Seda aega ja poliitilist kapitali oleks tegelikult tarvis olulisemate probleemide lahendamiseks, mis ühiskonnas praegu on - pandeemia ja majanduslangus," lisas Kaljurand.