Nädal tagasi võeti Gruusias väevõimuga kinni opositsiooni üks karismatilisemaid liidreid Ühinenud Rahvusliku Liikumise juht Nika Melia. Vaatemängulises tormijooksus partei peakorterile kasutati tuletõrjeredelit ja käiku läks ka pisargaas. Teiselt poolt kindlustati end mööblist ehitatud barrikaadiga.

"See on enneolematu pilt igale demokraatlikule riigile, kui nii suur hulk politseinikke ja eriväed jooksevad tormi opositsioonipartei peamisele hoonele, et arreteerida täiesti ebaseaduslikult erakonna ja opositsiooni juht," rääkis partei Euroopalik Gruusia endine liider Elene Khostharia.

"Mitte mingil juhul ei saa nad takistada vabadust armastavatel Gruusia inimestel meelt avaldada, rikkuda meie riigi suveräänsust, mis juhtus 20. juunil 2019 ja mille vastu ma protestinud olen. See on lõpp, see on režiimi lõpp. Režiimid lõppevad just niimoodi. Nad ei säilita võimu selle eriüksuse toel," sõnas Ühtse Rahvusliku Liikumise liider Nika Melia.

Kahe aasta tagune 20. juuni, millele opositsiooniliider oma avalduses viitas, on päev, mil Gruusiat külastanud Venemaa parlamendidelegatsiooni juhil Sergei Gavrilovil lubati rahvaasemike ees esineda ja ta tegi seda äärmiselt provokatiivselt parlamendi juhi koha pealt. Gavrilovi käitumise mõistis hukka ka võimupartei, kuid opositsioonil oli, millest kinni haarata. Nüüd justkui oli võimupartei lõplikult paljastanud oma venemeelsuse. Tuhanded meeleavaldajad valgusid parlamendi ette, kokkupõrgetes politseiga sai kannatada mitusada inimest. Nüüd süüdistabki võim Nika Meliat selle vägivalla korraldamises.

Tol suvepäeval sai alguse kriis, mis koondas opositsiooni ning Nika Melia on olnud osav seda koos hoidma.

"Nika on Gavrilovi ja Putini ning peaminister Gharibašvili ja Gruusia tegeliku valitseja Ivanišvili vang. Meie nõudmine on poliitvangide vabastamine. Peatage poliitiline süüdistus ja me kutsume üles korraldama erakorralisi valimisi, sest see on ainus vahend pingete vähendamiseks ja poliitilise kriisi kahanemiseks," ütles opositsiooni esindaja Gigi Ugulava, kes oli aastail 2005 kuni 2013 Thbilisi linnapea.

Sügisel toimunud valimised võitis taas, juba kolmandat korda miljardärist ekspeaministri Bidzina Ivanišvili Gruusia Unistus. Opositsiooni ühisrinne teatas, et see tulemus ei saa olla aus, loobus oma kohtadest parlamendis, nõudis uusi valimisi ja asus poliitikat tegema tänavatel.

Rahvusvaheliste vaatlejate hinnangul kulgesid valimised suuremate rikkumisteta.

"Ma loodan, et surve kasvab. See oleks nagu viia sõnum võimuparteini. Ja ma loodan, et Gruusia jõuab peagi vabade ja õiglaste valimisteni," ütles Ühinenud Rahvusliku Liikumise liige Khatia Dekanoidze.

Venemaale on omavahel tülis grusiinid lihtne saak, ohus on Gruusia Euroopa Liidu ja NATO suunalised püüdlused. See kõik toimub koroonapandeemia tingimustes.

Viis päeva enne opositsiooniliidri vahistamist astus peaminister Giorgi Gahharia tagasi, teatades, et ei ole nõus Melia kinnipidamisega. Tema asemele hääletas võimupartei kontrolli all olev parlament kiirelt Irakli Garibašvili, mehe, kes on juba olnud nii pea- kui ka kaitseminister ning kes saatis märulipolitsei otsekohe opositsiooni peakorterisse.



"Lükkame kõik ennetähtaegsete valimistega seotud läbirääkimised kategooriliselt tagasi. See küsimus on suletud. Seda küsimust ei arvestata. Opositsioon ei taha ei ennetähtaegseid valimisi ega ausaid valimisi ega demokraatlikke valimisi. Nad tahavad valitsust vägivaldsete vahenditega vahetada," sõnas Garibašvili.

USA saadik Thbilisis nentis kahetsusega, et opositsiooniliidri vahistamisega on Gruusia astunud demokraatlikus arengus sammu tagasi, Suurbritannia ning Euroopa Liit on kutsunud vaoshoitusele kõiki osapooli.



"Jälgime Gruusia sündmusi väga tähelepanelikult ja tundub, et härra Melia vahistamisega on olukord veelgi eskaleerunud ning poliitiline kriis näib süvenevat. Selles kontekstis kordab Euroopa Liit oma üleskutset: me kutsume kõiki osapooli Gruusias näitama üles vaoshoitust, ülimat vaoshoitust ja vastutust riigi ja rahva huvides, et vältida suuremat eskaleerumist," ütles Euroopa Komisjoni pressiesindaja Peter Stano.

Opositsiooni tuumik - Ühinenud Rahvuslik Liikumine eesotsas vahistatud Nika Meliaga - on vastuolulise ekspresidendi, eksiili sunnitud Mihheil Saakašvili partei. Presidendina viis Saakašvili Gruusias läbi olulisi reforme, ent aastatega ilmnesid ka tema autoritaarsed jooned.

Kuus aastat tagasi võttis praegune võimupartei temalt Gruusia kodakondsuse ära. Vahepeal on Saakašvili tegutsenud Ukrainas: olnud seal sõdiva riigi valitsuse nõunik, Odessa kuberner, läinud tülli president Petro Porošenkoga, jäänud ilma ka Ukraina kodakondsusest ja saanud selle siis Volodõmõr Zelenskilt tagasi.

Saakašvili suhtes kriitiliste vaatlejate hinnangul ei olegi praegune märul Gruusias midagi muud, kui ekspresidendi katse kodumaale tagasi ja taas võimule pääseda.