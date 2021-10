Eesti suursaadik Gruusias: valimised toovad ilmselt meeleavalduste laine

Gruusiasse saabunud ja kohe ka vangi saadetud ekspresident Mihheil Saakašvili on Gruusia peamise opositsioonipartei Ühinenud Rahvusliku Liikumise asutaja. Kuidas on avalikkus tema vahistamisele reageerinud?

Avalikkus on üsna šokeeritud sellest, et ta tegelikult ka otsustas kohale tulla. Kuigi ta rääkis sellest juba paar kuud varem, siis tegelikult inimesed väga ei uskunud, et see tõeks saab.

Ja siin on erienvaid arvamusi. Öeldakse, et ta saabus riiki juba neli päeva tagasi ja eile ta saabus Tbilisisse, kus ta vahistati. Siis on neid allikaid, mis ütlevad, et ta saabus eile. Tegelikult mingisugust konkreetset, väga kindlat informatsiooni sellest, kuidas ta saabus, kuidas ta vahistati ja kuivõrd valitsusliikmed ise olid sellest teadlikud, ei ole.

Kuidas võiks Saakašvili tulek ja vahistamine mõjutada valimistulemusi, opositsiooni tulemust?

Sellepärast ta siia tuli, et tema tulek mõjutaks ja tegelikult see kindlasti mõjutab ka. Eks see mobiliseerib nii tema toetajaid kui ka tema vastaseid. Ja mobiliseerib ilmselt ka neid, kes on kahevahel.

Need, kes teda toetavad, on kindlasti natukene heldinud, lähevad tema partei poolt võib-olla rohkem hääletama. Ja samamoodi on rohkem valijaid, kes Gruusia Unistuse poolt välja tulevad. Ja need, kes ei vali kummagi poolt, ilmselt siin praegu spekuleeritakse, et nende hääled võiks üles korjata endine peaminister Giorgi Gahharia.

Milline on võimupartei Gruusia Unistuse populaarsus praegu? Kui suur on partei võimalus võiduks ja kui tema reiting pole hea, kas on siis ka karta, et tulemusi üritatakse võltsida?

Rikkumisi on avastatud juba üsna palju - avaldusi on tehtud umbes 200 ringis. Ilmselt tuleb neid ööpäeva jooksul veel juurde. Rikkumised on tavapärased, nagu ikka survestamine, häälte ostmine jne.

Aga põhimõtteliselt hetkel on kolm uuringufirmat, kes on oma esialgsed tulemused justkui avalikustanud, aga need on totaalselt erinevad ja protsent, millega nad erinevad, on ligi kümme. Ühe tulemuste põhjal näiteks Gruusia Unistus sai proportsionaalsetel valimistel 38 protsenti ja teiste järgi 47 protsenti. See on väga oluline vahe ja sellest sõltub väga palju.

Me ootame põnevusega, millal tegelik tulemus välja tuleb. Kindlasti homme midagi toimub, mingisugused meeleavaldused. Saakašvili on kutsunud oma toetajaid vabaduse väljakule, lootes, et sinna koguneb 100 000 inimest. Aga ilmselt mingisugune demonstratsioonide laine läheb jälle tõesti käima.