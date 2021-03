Soomes läinud nädalal ära otsustatud koroonapiirangud pole jõudnud veel kehtimagi hakata, kui valitsus valmistub juba uuteks meetmeteks. Arutlusel on nii eriolukorra seaduse rakendamine kui ka liikumiskeeld.

8. märtsist sulguvad kuues Soome maakonnas restoranid, kohvikud, baarid ja ööklubid ning kõik õpilased alates 7. klassist saadetakse distantsõppele. Nii jääb vähemalt 28. märtsini hoolimata sellest, et koroonaviiruse nakatumisnäitaja on Soomes 134 ehk pea üheksa korda Eestist madalam.

Kolmapäeval raporteeriti aga Soomes rekordilised 800 uut nakatumist ööpäeva kohta. Niisiis kaalub valitsus juba järgmisi samme. Vajadusel ollakse valmis kehtestama isegi liikumiskeeld.

"Me valmistume halvimaks, aga nii, et meetmed on igaks juhuks lauasahtlis ning loodetavasti sinna jäävadki," ütles Soome justiitsminister Anna-Maja Henriksson.

Valmistumise käigus on valitsus ka pisut hoogu sattunud. Peaminister Sanna Marin pidi õigusteadlaste survel tagasi tõmbama, olles kõigepealt välja hõiganud erakorralise olukorra seaduse mõnede paragrafide rakendamise, kuigi taoline käik vajaks parlamendiga kooskõlastamist.

"Valitsus ei taha parlamendist mingil juhul kuidagi ette või mööda minna," ütles Marin Soome rahvusringhäälingu Yle otse-eetris.

Soome valitsus arutas erakorralise olukorra seaduse rakendamist kogu kolmapäeva õhtu kestnud istungil.