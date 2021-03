"Me ei saa lähtuda ainult hetkeolukorrast. Peame mõtlema, mis meid ootab paari nädala või kuu aja pärast. Dünaamika näitab olukorra halvenemist. Siis tekib küsimus, mida me ootame: kas me hakkame iga nädal vastu võtma uusi piiranguid või ütleme ausalt praegu, et käes on kriis, ja kehtestame eriolukorra ja lockdowni.Või ootame kuu aega ja siis lockdown tuleb iseenesest, sest suur osa elanikkonnast on kas haiged või eneseisolatsioonis," lausus Kõlvart, kes on ka Keskerakonna aseesimees.

Kõlvarti hinnangul peab valitsus tunnistama, et olukord on ülikriitiline ning vajab rangeid meetmeid.

"Jah, see tähendab ka seda, et inimestel tekivad ebamugavused, inimestel tekivad probleemid sissetulekuga. Arusaadav, et ettevõtluses tekivad probleemid. Aga need probleemid, kui olukord hakkab samas dünaamikas halvenema, tekivad igal juhul või on juba tekkinud. See tähendab, et riik peab läbi mõtlema laiema toetustepaketi. Paketi nii ettevõtlussektorile kui ka füüsilstele isikutele. Vähekindlustatud pered peavad saama täiendava toetust, pered lastega. Jah, jutt on miljonitest, aga... Mina olin selle vastu, et jooksvate kulude jaoks võetakse laenu, aga võib-olla on praegu selline olukord, et tuleb mõelda," rääkis Kõlvart.

Kõlvarti sõnul ei soovi keegi riigi lukkupanekut, aga parem on ise otsustada, kui lasta halveneval olukorral neid otsuseid meie eest teha.

"Saan aru, et kõik otsused on valusad, aga parem võtame vastu ise otsuseid, kui olukord hakkab otsustama. Või mul on ebaadekvaatne arusaam olukorrast ja usume, et praegused piirangud leevendavad olukorda ja kahe nädala pärast on olukord parem. Kas keegi tõesti nii arvab?" lausus Kõlvart.

Kõlvarti sõnul on linnal kavas kortermajade, kus on avastatud nakatumiskolded, elanikke varustama tasuta maskidega. Selliseid kortermaju on tema sõnul viimase nädalaga tulnud järsult juurde.

Kolmapäeva seisuga on Tallinnas viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta 1465, linnaosadest on olukord kõige halvem Lasnamäel, kus näitaja on üle 1900.