Türgi teadlased teatasid, et Hiina ravimifirma Sinovac Biotechi välja töötatud koroonavaktsiini efektiivsus on kolmanda faasi uuringute lõpptulemuste põhjal 83,5 protsenti.

"Kuna uuringus ei ilmnenud, et vaktsiinil oleks olulisi kõrvaltoimeid ja ka riigis pole teatatud kõrvaltoimetest, võime öelda, et see on ohutu," teatas Türgi valitsuse teadusnõukogu liige Serhat Unal.

"Kolmanda faasi lõpptulemused Türgis põhinesid 10 216 inimesel, kellest 6648 said Sinovaci koroonavaktsiini septembri keskel," lisas Unal.

Hiina ravimifirma Sinovaci koroonavaktsiin on näidanud maailmas tõhususe määrades suuri erinevusi ja see on põhjustanud kriitikat.

Varasemalt hindasid Türgi teadlased Hiina vaktsiini efektiivsuseks 91,25 protsenti.

Türgis on saanud 9,32 miljonit inimest Hiina vaktsiini esimese süsti, üle kahe miljoni inimese on saanud kaks süsti.