Sotsiaalministeerium plaanib muuta puuetega laste toetusfondi rahajagamist

Tallinna abilinnapea Betina Beškina toob kirjas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalole välja, et süsteem vajab muutmist, kuna toetust makstakse ainult raske ja sügava puudega lastele, kuid seda vajaks tegelikkuses ka keskmise puudega või laiemalt abivajavad lapsed, kellele ei ole puuet määratud.

"Mitte kõik lapsevanemad, kelle lapsed vajavad abi, ei ole soovinud lapsele puude määramist, kuid lapse abivajadus ei ole sellises olukorras väiksem kui lapsel, kellele on määratud puue," seisab kirjas.

Abilinnapea kirjutab, et tema hinnangul on kõnekas fakt ka see, et riiklikus puude määramise süsteemis tehtud muudatuste tulemusel on paljudel lastel, kellel varasemalt oli määratud sügav või raske puue, on nüüd kas keskmine puue või ei ole üldse enam puuet. Beškina lisab, et sisuliselt lapse abivajadus ei ole siiski vähenenud.

Beškina toob välja, et näiteks oli Tallinnas 2018. aasta lõpuga keskmise puudega lapsi 683, raske puudega 1922 ning sügavaga 270. Kuid möödunud aasta juuni lõpu seisuga oli keskmise puudega laste arv tõusnud 710-ni, samal ajal vähenes raske puudega laste arv 1567-ni ning sügava puudega laste arv 221-ni.

Abilinnapea sõnas, et paljudel diabeedihaigetel lastel enam puuet ei tuvastatudki.

"Kahtlemata on oluline, et kohalikud omavalitsused panustaksid ka oma eelarvest piisavalt vahendeid puudega laste ja abivajavate laste toetamiseks ning Tallinn on sellele ka igal aastal suurt tähelepanu pööranud. Ent samas, kui toetusfondi kasutamine oleks paindlikum, siis oleks võimalik ka tõhusamalt planeerida vahendeid kõigi abivajavate laste toetamiseks ja aitamiseks – sõltumata puuete määramises toimuvatest muudatustest," lisab ta.

Riisalo: toetan tugevalt abilinnapea ettepanekut

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (Reformierakond) ütles ERR-ile, et vastava seadusemuudatuse kavandamine on ministeeriumil praegu käsil.

"Ma arvan, et see on väga hea ettepanek, see on vajalik ja oluline ning toetan seda kindlasti," sõnas minister Riisalo abilinnapea Beškina ettepaneku kohta.

Riisalo sõnul on muudatus rahajagamise osas praegu kavandamisel ning veel valmis saanud pole.